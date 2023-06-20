Жара убьет урожай: как помочь помидорам пережить знойное лето

Помидоры - теплолюбивые растения и хорошо растут на ярком солнце. Но когда столбики термометра поднимаются слишком высоко, растения переходят в режим выживания. Чтобы сберечь энергию и влагу, томаты замедляют рост, листочки скручиваются, а слишком сильная жара и вовсе может убить растения. Главред разобрался, как защитить помидоры от жары и сберечь урожай.
Как часто нужно поливать помидоры в жаркую погоду
Помидоры любят не слишком частые, но обильные поливы. Если лето очень жаркое, поливать их можно через день. Почва в грядке должна оставаться влажной до следующего полива.
Можно также поливать помидоры каждый день, а в сильную жару и по 2 раза в день — утром и вечером. В этом случае воды нужно использовать меньше.
Во время формирования завязей поливать помидоры следует чаще и обильнее, чем обычно. Это будет способствовать быстрому росту плодов.
Как поливать помидоры в открытом грунте в жару
В жару помидоры поливают исключительно под корень. Если применять дождевание, на помидорах разовьется фитофтороз. Кроме того, солнечные лучи могут пожечь листочки и стебли.
Как защитить помидоры от жары
Грядку с томатами можно притенить. В садоводческих магазинах продаются воздухопроницаемые материалы, предназначенные именно для этой цели.
Также спасти помидоры в знойные дни поможет мульча. Насыпьте в грядки толстым слоем хорошо перепревший навоз или солому.
Что делать, если в жару не завязываются помидоры
Жара больше вредна для томатов в период цветения, чем в то время, когда плоды уже завязались. При плохом опылении урожай может быть меньше. Поэтому при температуре воздуха выше 40 °С желательно проводить ручное опыление томатов.
Для этого утром нужно аккуратно встряхнуть кисть с цветами или взять акварельную кисточку, испачкать ее пыльцой и провести опыление пестика у каждого цветка. После этой процедуры нужно полить почву.
Как защитить помидоры от жары при помощи зубного порошка
Чтобы защитить томаты от потери завязей, ожогов и увядания во время жаркого лета, можно применить простое средство, которое легко приготовить в домашних условиях.
Опытные огородники говорят: чтобы помидоры не сгорели, нужно побелить ствол. Это поможет от излишнего перегрева растений и от испарения влаги.
Для приготовления побелки понадобится зубной порошок из расчета 3 столовые ложки на 10 литров воды.
Зубной порошок нужно размешать в воде, процедить через марлю. Этим раствором нужно опрыскать растения в теплице по листьям (можно наносить и на плоды).
В дальнейшем обработку можно повторить, но только по молодым листочкам.
В открытом грунте такую обработку нужно повторять после каждого дождя.
Вместо зубного порошка можно взять зубную пасту (в составе должен быть карбонат кальция). На 10 литров воды понадобится в 3 раза больше зубной пасты, чем зубного порошка.
Как помочь помидорам в сильную жару - лайфхак
Британский эксперт по садоводству Крис Боннетт рекомендует удалять листья с нижней части кустов помидоров. По его мнению, эта простая процедура поможет томатам пережить сильную жару, пишет Express. Если вы удалите нижние листья, это уменьшит количество необходимой воды и улучшит циркуляцию воздуха.
Листья с растений томатов обычно удаляют, когда самые нижние начинают желтеть. Однако это также можно сделать, когда погодные условия достигают высоких температур. Помимо воды эта процедура также помогает направлять питательные вещества к растущей верхушке и плодам.
Удаление листьев также устраняет возможность размножения тли и других насекомых на помидорах. К слову, растения, подвергшиеся тепловому стрессу, становятся гораздо более уязвимым для болезней и вредителей, что в конечном итоге может привезти к их гибели.
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