Зеркальная дата 07.07: что нужно делать для привлечения удачи

Зеркальная дата 7 июля - запреты дня / depositphotos.com/

Зеркальные даты 2022 года не обходятся без одного из самых энергетически мощных дней года – 7 июля. Сила числа семь, по мнению специалистов в области эзотерики способна привлечь в жизнь как и счастье, так и беды, если не придерживаться определенных запретов.

В нумерологии число семь символизирует мудрость, жизненный опыт и интеллект. Люди "семерки", как правило, обладают независимостью и необыкновенной силой духа. Незаурядные качества выделяют их из толпы. Сила этого числа умножается вдвое в зеркальную дату 7 июля – седьмого месяца года.

В этот день в народе отмечают праздник Ивана Купала, который связан с множеством поверий и запретов. Что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь на себя несчастья, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.

Зеркальная дата 7 июля – что можно делать

Считается, что в такие дни все мысли, чувства и эмоции усиливаются, повышается потенциал. Это один из самых сильных энергетических дней года, который может привлечь в жизнь судьбоносные события. Все, что происходит в этот день – случается не просто так и несет в себе важное послание. Поступки могут определить дальнейшее будущее, поэтому чрезвычайно важно сконцентрироваться на добрых делах и отваживать от себя негативные мрачные мысли. Это поможет привлечь поддержку высших сил. Уныние и апатия, в свою очередь, могут "запрограммировать" вас на неудачи в будущем.

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Этот день стоит посвятить долгосрочному планированию. Можно и помечтать, чем более детально вы опишите свои желания и визуализируете каждую мелочь, тем больше шансов, что они сбудутся. Представьте себе, что хотите получить и вселенная услышит этот сигнал. Специалисты отмечают, что загадывая желание необходимо сконцентрироваться на наиболее важной для вас сфере: личная жизнь, карьера, финансы или здоровье – выбирайте что-то одно.

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Что нельзя делать в зеркальную дату 07.07.2022

В день соединения энергии двух семерок открываются врата судьбы и чтобы не навлечь на себя несчастья не стоит:

поддаваться негативным эмоциям и грустить – зависть, скупость, обидчивость сыграют против вас;

желать окружающим плохого – помните о правиле бумеранга;

транжирить деньги;

сплетничать и скандалить;

лениться;

зацикливаться на ошибках прошлого и старых обидах.

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