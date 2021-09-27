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Землю накроет мощная магнитная буря: названы точная дата и время

27 сентября 2021, 02:15
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Магнитные бури также прогнозируются в октябре 2021 года.

магнитная буря
Землю накроет новая магнитная буря / bashinform.ru

В самое ближайшее время метеозависимые почувствуют на себе влияние мощных магнитных бурь.

Последстивя возмущения геомагнитного поля Солнца на Земле сильнее всего можно будет ощутить 27 сентября, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Обратим внимание, что магнитная буря 27 сентября будет ощущаться ночью и утром с 00:00 до 12:00 понедельника.

В то же время пик магнитной бури (до пяти баллов) придется на промежуток между 6:00 и 9:00 утра (время восточноевропейское).

/ tesis.lebedev.ru

Магнитные бури в октябре:

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, также прогнозируются магнитные бури в октябре 2021 года.

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По предварительной информации, магнитные бури незначительного характера прогнозируются 5 и 10 октября.

/ tesis.lebedev.ru

Напомним, по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.

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