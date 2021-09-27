Землю накроет мощная магнитная буря: названы точная дата и время

Магнитные бури также прогнозируются в октябре 2021 года.
В самое ближайшее время метеозависимые почувствуют на себе влияние мощных магнитных бурь.
Последстивя возмущения геомагнитного поля Солнца на Земле сильнее всего можно будет ощутить 27 сентября, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Обратим внимание, что магнитная буря 27 сентября будет ощущаться ночью и утром с 00:00 до 12:00 понедельника.
В то же время пик магнитной бури (до пяти баллов) придется на промежуток между 6:00 и 9:00 утра (время восточноевропейское).
Магнитные бури в октябре:
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, также прогнозируются магнитные бури в октябре 2021 года.
По предварительной информации, магнитные бури незначительного характера прогнозируются 5 и 10 октября.
Напомним, по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.
"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.