Землю накроет мощная магнитная буря: как и когда защитить свое здоровье

Магнитная буря - как ее пережить / Коллаж Главреда

Во второй половине марта ожидается повышенная солнечная активность по всей Земле. Эксперты утверждают, что магнитная буря может негативно повлиять на самочувствие пожилых, метеозависимых людей и обладателей хронических болезней.

Также колебания негативно повлияют на работу систем связи.

Ближайшая магнитная буря ожидается 20 и 21 марта - в воскресенье и понедельник. Ее основные симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное давление, бессоница, слабость, боль в спине и суставах, раздражительность.

Что сделать, чтобы пережить магнитную бурю как можно легче

В первую очередь, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

Эксперты рекомендуют отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Их лучше заменить зеленым или травяным чаем.

Также важно ложиться спать в одно и то же время и проводить во сне хотя бы 7 часов.

Перед сном хорошо принимать контрастный душ.

Больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату. Гуляйте пешком минимум 30 минут в день.

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