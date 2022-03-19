Землю накроет мощная магнитная буря: как и когда защитить свое здоровье

Головная боль, головокружение, тошнота, повышенное давление, бессоница, слабость, боль в спине и суставах, раздражительность - как с этим справиться.
Во второй половине марта ожидается повышенная солнечная активность по всей Земле. Эксперты утверждают, что магнитная буря может негативно повлиять на самочувствие пожилых, метеозависимых людей и обладателей хронических болезней.
Также колебания негативно повлияют на работу систем связи.
Ближайшая магнитная буря ожидается 20 и 21 марта - в воскресенье и понедельник. Ее основные симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное давление, бессоница, слабость, боль в спине и суставах, раздражительность.
Что сделать, чтобы пережить магнитную бурю как можно легче
В первую очередь, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.
Эксперты рекомендуют отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Их лучше заменить зеленым или травяным чаем.
Также важно ложиться спать в одно и то же время и проводить во сне хотя бы 7 часов.
Перед сном хорошо принимать контрастный душ.
Больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату. Гуляйте пешком минимум 30 минут в день.
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