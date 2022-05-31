Зеленский сообщил Эрдогану, что хочет встретиться с Путиным

Зеленский хочет встретиться с Путиным / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с Владимиром Путиным. О своем желании он сообщил президенту Турции Эрдогану. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

"В атмосфере возвращения к переговорам возникает вопрос о том, чтобы снова свести обе стороны вместе, даже на уровне лидеров", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Президент Турции заявил о готовности приложить все усилия для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией продолжались. Турция готова оказать необходимую поддержку.

Также турецкая сторона акцентировала внимание на необходимости создания безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем. По данным главы МИД, 8 июня в Турцию должен прибыть Лавров для обсуждения этого коридора в Черном море.

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Переговоры Путина и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить войну РФ против Украины можно только на основе прямых переговоров с Путиным. Зеленский считает, что в России выстроена система, при которой никто ничего не решает.

21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.

29 мая Эрдоган заявил о желании провести переговоры с Владимиром Зеленским и Путиным. Он хотел бы, чтобы переговоры были совместные. В Кремле сразу же заявили, что рассматривают лишь двусторонний формат - Турция-Россия.

У Владимира Зеленского также отреагировал на это. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

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