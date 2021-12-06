Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед саммитом Байдена и Путина

Была достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.
Глава государства Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина.
Беседа состоялась в понедельник, 6 декабря, по телефону, сообщает Twitter Зеленского.
"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.
"Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.
Переговоры Байдена и Путина
Спикер Кремля Дмитрий Песков в ноябре заявлял, что Москва настаивает на проведении встречи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Российским властям понадобились переговоры из-за якобы угрозы НАТО российским кордонам и ситуации у границ Украины.
В Белом доме отрицали возможность проведения не только встречи Байдена и Путина, но и телефонных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают о планах по диалогу руководителей американского и российского государств.
Однако позже в Белом доме сделали заявление о том, что переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. Во время диалога президент США намерен подтвердить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и обсудить с главой Кремля ситуацию с концентрацией войск неподалеку от украинских границ.
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина являются возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, Вашингтон поддержит Украину в случае военного вторжения России и рассматривает возможность дополнительных поставок Киеву летального оружия.
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