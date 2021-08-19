Зеленский резко высказался о Северном потоке-2 и назвал "оружие" России против Украины

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод Северный поток-2 - это оружие России.

Зеленский также пояснил, как именно Москва его использует и как его применение может отразиться на украинцах.

"Северный поток - 2 - это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", - отметил Зеленский, передает Офис президента.

По его словам, в результате запуска Северного потока-2 может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинским трубопроводом будет транспортироваться меньше топлива.

Глава государства считает, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

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"Технически мы даже смогли бы транспортировать "зеленый" водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале", - уточнил он.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

США и Германия 21 июля объявили о сделке по Северному потоку-2. Документом должны предусматриваться гарантии Украине со стороны Берлина в виде санкций против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом немецкая сторона должна поспособствовать продлению российско-украинского договора на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

В Офисе президента Украины раскритиковали сделку США и ФРГ по СП-2. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сказал, что документ является декларацией и ничего не гарантирует Киеву. Поэтому украинское государство продолжит борьбу против энергетического проекта Газпрома.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники в среде чиновников ФРГ написали, что Германия не остановит Северный поток-2 даже в том случае, если Россия пойдет на новую агрессию против Украины.

В Европе на фоне ряда проблем и дискуссии по достройке и запуску Северного потока-2 образовался дефицит газа. Ситуация сопровождается рекордным взлетом цен на топливо. В компании-операторе ГТС Украины и Нафтогазе считают, что сложившаяся обстановка – результат газового шантажа Евросоюза со стороны Газпрома с целью ускорения запуска российского газопровода.