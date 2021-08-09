Зеленский провел массовые кадровые назначения в Вооруженных силах

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный, 9 августа, представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных сил – генерал-майор Николай Олещук, командующего десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский", – сказал президент, передает пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, полковник Миргородский ранее был командующим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он также является первым участником войны на востоке Украины, который стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" – генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" – генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" – полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, все они имеют боевой опыт", – подчеркнул президент.

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Генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", – убежден президент.

Ранее Главред писал о том, что с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины уходит Руслан Хомчак.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского.

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - заявил Никифоров.