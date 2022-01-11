Зеленский призвал Запад готовить превентивные санкции против России

Владимир Зеленский призвал Запад готовить санкции против РФ / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению превентивных санкций против России для того, чтобы противодействовать агрессивным намерениям Владимира Путина, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", - заявил Зеленский.

Переговоры Запада и России по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Москве настаивают на том, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.

В Вашингтоне заявили, что не будут договариваться с Россией по вопросам безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. При этом американцы не видят возможности для компромисса в вопросе ограничения для стран на ведение своей суверенной политики.

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В НАТО говорили, что переговоры по безопасности с РФ нужно проводить при участии европейских союзников, в числе которых Украина.

Переговоры по безопасности США и России проходят 10 января в Женеве. Через два дня, 12 января, должен состояться Совет НАТО-Россия. 13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ.

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