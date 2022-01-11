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Зеленский пообщался с премьером Канады: о чем удалось договориться

11 января 2022, 20:27

В ходе беседы произошел обмен мнениями о международных усилиях для деэскалации на востоке Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел переговоры с Трюдо / Скриншот ТСН

Сегодня глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Стороны договорились вместе добиваться справедливых компенсаций от Ирана за сбитый в январе 2020 года самолет МАУ. Лидеры также обсудили возможность продолжения операции UNIFIER.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации на Донбассе", - написал Зеленский вTwitter.

По его словам, в ходе беседы произошел обмен мнениями о международных усилиях для деэскалации на востоке Украины. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения миссии UNIFIER.

"Договорились вместе добиваться справедливой компенсации родным жертв катастрофы PS752", - добавил глава государства.

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Также Владимир Зеленский предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо обновить совместную декларацию об особом партнерстве между странами. Предполагается, что работу над новым документом будут главы внешнеполитических ведомств, сообщил Офис президента.

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"Глава государства предложил обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой", - говорится в сообщении по итогам телефонных переговоров Зеленского и Трюдо.

Обновление декларации об особом партнерстве между странами Зеленский связал с беспрецедентным характером двусторонних отношений, а также новыми внешними вызовами и приоритетами.

"Предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию", - добавил глава государства.

Катастрофа самолета МАУ

Самолет Международных авиалиний Украины, направлявшийся по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в Иране 8 января 2020 года. На борту гражданского лайнера Boeing 737 находилось 176 человек. Среди них 11 украинцев, в их числе 9 членов экипажа. В самолете находились граждане Британии, Германии, Швеции, Ирана, Канады и Афганистана.

В Тегеране через три дня после авиакатастрофы признали, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Хасан Рухани заявил, что самолет сбили "в результате непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечение виновных к ответственности.

В итоговом отчете Иран назвал причиной крушения самолета МАУ "ошибку оператора системы ПВО". В Украине заявили, что отчет стал "сборником манипуляций". В Киеве считают, что Тегеран пытается оправдаться и уйти от ответственности.

В феврале прошлого года в СМИ появилась информация о том, что разведка Канады получила аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос главы МИД Ирана Джавада Зарифа, говорит о возможных причинах катастрофы авиалайнера МАУ. Как указывается в сообщении, министр допустил, что лайнер могли сбить преднамеренно.

В МИД Ирана заявили, что информация Канады о наличии аудиозаписи с "голосом Зарифа" не соответствует действительности.

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