Зеленский отмечает годовщину создания ВСУ: онлайн-трансляция

Зеленский отмечает годовщину создания ВСУ / ОПУ

В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приобщился к празднованию 30-й годовщины Вооруженных сил Украины, посетив торжественные мероприятия в Харькове.

Онлайн-трансляция этого события проходит на канале Офиса президенту в YouTube. Известно о том, что торжества в Харькове пройдут на площади Свободы. Их начало запланировано на 18:30.

Кроме Харькова, торжества по случаю праздника украинских военных запланированы также в Киеве, Львове, Одессе, Краматорске и селе Озерное Житомирской области.

В каждом из этих городов пройдут демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланирован также телемост между населенными пунктами.

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Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление об обеспокоенности событиями на Донбассе в связи с усилением интенсивности боевых действий, а также использованием ВСУ беспилотника Bayraktar. Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и сказали, что работа по урегулированию конфронтации в рамках нормандского формата продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

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