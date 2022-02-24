Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании антипутинской коалиции.

Это будет подразумевать санкции для РФ и военную помощь для украинской армии. Такую возможность он обсудил с председателем ЕА Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлерам Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Эрдоганом.

"Создаем антипутинскую коалицию. О конкретных санкциях и конкретной помощи для наших военных поговорил с @vonderleyen, @EmmanuelMacron , @karlnehammer и @RTErdogan . Ждем решительных действий", - сообщается на странице президента в Twitter.

Напомним, Алексей Арестович сказал, что самые опасные направления вторжения России со стороны Крыма, Беларуси, Чернигова и Харькова.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.