Зеленская рассказала, куда будет поступать дочь президента

Дочь президента Украины Александра

17-летняя дочь президента Украины Владимира Зеленского Александра планирует поступать в украинский вуз.

Как сообщает Обозреватель, девочка решила получать высшее образование на Родине еще до войны, а после полномасштабного вторжения РФ не изменила своих планов.

Как сообщила супруга президента Владимира Зеленского на пресс-конференции, которую транслировали в эфире телемарафона, решение дочка принимала самостоятельно. В этом году Саша оканчивает Новопечерскую школу в Киеве, однако никакого торжества, как и у всех выпускников Украины, у детей не будет.

Читайте такжеХотя бы попили вместе чаю: Елена Зеленская рассказала, как изменила война их семью с президентом

Первая леди отметила, что 17-летняя дочь и 9-летний сын сейчас находятся рядом с ней.

"Дети с мной. К счастью, мы смогли обустроить быт так, чтобы они не должны были никуда ехать. Александра, конечно же, выпускница. Мы все очень переживаем. Это важный этап в ее жизни, к сожалению, он выпадает на такой сложный период и нашей семьи, и нашей страны. Выпускного не будет, ничего не будет, школу мы оканчиваем дистанционно. Поступать она будет в Украине, она это решила еще перед войной, ничего не изменилось. Планы свои мы не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. Я, честно говоря, счастлива, потому что не хотела бы сейчас расставаться. Будет сдавать мультимедийный тест. Сейчас к нему готовится. Понятно, что мы все хотим, чтобы она поступила", – прокомментировала Зеленская.

Супруга украинского лидера не стала рассказывать, какую профессию решила освоить дочка, однако призналась, что это будет гуманитарное направление.

"Не буду пока говорить. Думаю, все позже узнают. Это людям интересно. Она просит, чтобы я не очень про это рассказывала. Гуманитарное направление, Украина, дома. Будем учиться тут", – сообщила первая леди.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская выступила в Украинском доме в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Первая леди рассказала слушателям о гуманитарной ситуации в Украине и показала фотографии украинских городов до и после нападения России.