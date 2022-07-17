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Здравый смысл против примет и суеверий: как правильно дарить часы

17 июля 2022, 03:05

Согласно приметам, дарить часы нельзя, но этот запрет можно обойти.

часы
Как правильно дарить часы / pixabay.com

Дарение часов наши предки считали действием недопустимым. Именно из-за этого по сей день многие избегают и даже боятся дарить или получать их в дар.

Согласно приметам, к этой категории также относятся ножи, наборы столовых приборов, в которых присутствуют вилки, швейные иглы.

Почему нельзя дарить часы?

Причина проста: любым из перечисленных выше предметов адресат подарка может уколоться. А вот часы могли "разрезать" теплые отношения между адресатом презента и дарителем.

Существует много примет, согласно которым часы - дурной подарок. Первая пришла из Китая. Дело в том, что иероглиф, которым обозначают часы, похож на тот, которым изображают смерть. Так что китайцы считают, что часы отсчитывают время до конца жизни.

Читайте такжеОбычные тапочки могут навлечь беду: почему носить и дарить домашнюю обувь плохая приметаПо другим версиям, пришедшим тоже с Востока, часы могут отсчитывать время до расставания, и такой подарок может стать началом конца счастливой жизни, дружбы, брака, партнерства и т. д.

В европейской культуре есть поверье, что вместе с часами даритель отдает другому человеку часть собственного времени, а по славянским традициям, принимать часы в дар означает принести в жизнь беды и печали.

Можно ли дарить часы женщине?

Тут надо быть очень осторожными. Подарить часы девушке не так-то просто. Изначально необходимо выяснить несколько моментов:

  • верит ли она в суеверия;
  • проверяет ли на себе действие примет (этот пункт относится к девушкам, которые не могут честно признаться себе, что в суеверия все-таки верят);
  • как относится к подаркам в виде ножей, кошельков и часов в том числе.

Если звезды сошлись, и ваша девушка практически не реагирует на вымыслы бабушек о параллельной вселенной, тогда можете спокойно выбрать красивые часики на руку, которые шикарно будут сочетаться в ее новой сумочкой или сапожками.

Можно ли дарить часы мужчине?

Здесь ситуация похожая - если ваш парень, муж и любой другой близкий человек верить в поверья и приметы, то вам придется туго. Чтобы обойти приметы можно:

  • попросить пару копеек или гривну взамен подарку, это будет как символический выкуп
  • подарить часы с плавающей стрелочкой, так как тикание это наиболее пугающий момент
  • расценивать такой аксессуар как электронику, и тогда суеверия точно обойдут стороной.

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