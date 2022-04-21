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Здоровое ли у меня чувство вины: психолог рассказала, как отличить невроз от нормального состояния

21 апреля 2022, 12:57

Чувство вины может быть всепоглощающим, но с ним надо бороться.

тревога, стресс, волнение
Тревога и стресс нормальные состояния во время войны / ua.depositphotos.com

Существует два типа чувства вины: здоровое и невротичное. Медицинский психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк рассказала о том, чем они отличаются и что с ними делать.

Соответствующая публикация появилась в Телеграмм-канале "Психологічна допомога".

Здоровое чувство вины

К примеру, вы разбили любимую чашку знакомого. Вы чувствуете вину за неосторожность. Извинились, приобрели новую чашку или компенсировали потерю деньгами. То есть существует несколько способов, чтобы избавиться от этой вины.

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  • В условиях войны вы можете чувствовать вину, если переехали в более безопасное место, а родители остались в оккупации. Это было их взрослое решение, но от этого вам не легче.
  • Полезный способ избавиться от этой вины – помочь другим. К примеру, отдать часть средств на ВСУ, пойти в волонтеры, сдать кровь или помочь адаптироваться другой семье в новых условиях.

Невротическое чувство вины

Если помощь другим не лишила вас вины, вы взяли на себя нездоровую ответственность. Это плохо только для вас. Избавиться от невротической вины поможет психотерапия переживания горя. Если сейчас нет возможности обратиться к специалисту, попробуйте поговорить с собой:

"У тебя есть классная черта – ответственность. Это твоя сила и умение. Это часть тебя. Не нужно себя менять. Однако после окончания войны домой вернутся сотни военных, которых опустошила война. Их нужно будет наполнять. Это может быть твоей миссией. Однако если ты будешь пуст, сможешь ли ты наполнить? Сделай, пожалуйста, все возможное, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. Не хочешь для себя, сделай для тех, кто вернется с войны и нуждается в твоей помощи".

Она также отмечает, что наше тело первое воспринимает травму и последнее отпускает. Важно возвращать тело в привычные условия, давать ему привычные вкусы, вещи, чтобы оно возвращалось к жизни. Активируйте свою телесную память, а не чувство вины.

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