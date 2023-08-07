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Здоровье дороже зрелищ: что будет, если долго смотреть на сварку

Сергей Кущ
7 августа 2023, 09:26 обновлено 7 августа, 09:26
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Давайте разберемся, почему нельзя смотреть на сварку, и что предпринять, если вы случайно нарушили этот правило.
Что будет, если долго смотреть на сварку
Что будет, если долго смотреть на сварку / Фото: скриншот YouTube

Когда искры сварки начинают лететь, многие из нас испытывают непреодолимое желание следить за этим зрелищем. Однако, мало кто знает, что будет, если смотреть на сварку.

Давайте разберемся, почему нельзя это делать, и что предпринять, если вы случайно нарушили этот правило.

Почему нельзя смотреть на сварку?

Сварка - это процесс, при котором выделяется интенсивный свет и ультрафиолетовое (УФ) излучение. Взгляд на сварку без защиты может привести к фотофобии, болезненным ощущениям и даже временной потере зрения. УФ-излучение способно повредить роговицу глаза и вызвать ожоги сетчатки.

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Что делать, если случайно посмотрели на сварку?

Если вы случайно взглянули на сварку без защиты, немедленно переведите взгляд на другой объект в помещении, чтобы избежать дальнейшего воздействия яркого света. Также рекомендуется закрыть глаза на несколько секунд и уйти подальше от рабочего места сварщика.

Какое воздействие оказывает сварка на зрение?

Продолжительное и непосредственное воздействие УФ-излучения на глаза может вызвать ожоги роговицы и сетчатки. Это может привести к временным или даже постоянным нарушениям зрения, таким как смазанное видение, ослепление на определенное время или появление пятен перед глазами.

Можно ли ослепнуть, смотря на сварку?

Да, смотря на сварку без соответствующей защиты, можно подвергнуть себя риску временной или даже постоянной потери зрения. Слепота от сварки является серьезным заболеванием, известным как сварочная офтальмия, которое требует медицинской помощи.

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