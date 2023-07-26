Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

Мы расскажем вам о важности этой привычки и почему это будет полезно для здоровья.

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Почему надо всегда закрывать крышку унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли держать крышку унитаза закрытой? Мы расскажем вам о важности этой привычки и почему это может быть полезно для вашего здоровья.

Нужно ли держать крышку унитаза закрытой?

Да, закрывание крышки унитаза - это важная привычка, которая способствует поддержанию чистоты и снижает риск распространения бактерий и микробов в ванной комнате. На первый взгляд это может показаться незначительным действием, но его влияние на гигиену в вашем доме значительно.

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Почему надо закрывать крышку унитаза при сливе?

Когда вы смываете воду в унитазе с открытой крышкой, микробы и бактерии могут легко распространяться по воздуху и попадать на предметы в ванной комнате, включая зубные щетки и другие предметы личной гигиены. Закрывая крышку перед сливом, вы минимизируете вероятность контакта с микробами и создаете барьер для их распространения.

Кроме того, закрытая крышка унитаза предотвращает возможное распространение воды и микробов при сливе, что также способствует поддержанию чистоты в ванной комнате.

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