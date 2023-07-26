Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли держать крышку унитаза закрытой? Мы расскажем вам о важности этой привычки и почему это может быть полезно для вашего здоровья.
Нужно ли держать крышку унитаза закрытой?
Да, закрывание крышки унитаза - это важная привычка, которая способствует поддержанию чистоты и снижает риск распространения бактерий и микробов в ванной комнате. На первый взгляд это может показаться незначительным действием, но его влияние на гигиену в вашем доме значительно.
Почему надо закрывать крышку унитаза при сливе?
Когда вы смываете воду в унитазе с открытой крышкой, микробы и бактерии могут легко распространяться по воздуху и попадать на предметы в ванной комнате, включая зубные щетки и другие предметы личной гигиены. Закрывая крышку перед сливом, вы минимизируете вероятность контакта с микробами и создаете барьер для их распространения.
Кроме того, закрытая крышка унитаза предотвращает возможное распространение воды и микробов при сливе, что также способствует поддержанию чистоты в ванной комнате.
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