Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

Эта оптическая иллюзия бросает вызов любителям головоломок. Только те, у кого острое зрение, смогут найти панду.

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Милая панда спряталась. Сможете ли вы ее найти? / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки и оптические иллюзии - отличный способ отвлечься от ежедневной рутины и поразмять мозг.

Ранее Главред предлагал разобраться с такой задачей: Винтажная головоломка: нужно разгадать тайну розы за 20 секунд.

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Новая оптическая иллюзия вам понравится не меньше, ведь на этой зигзагообразной иллюзии спряталась очень милая панда. Найти ее намного сложнее, чем вы думаете.

Внимательно посмотрите на черно-белую картинку и постарайтесь найти панду. Чтобы усложнить задачу, установите таймер и посмотрите, сколько времени вам потребуется.

Как быстро вы заметили панду? / Фото: mirror.co.uk

Подсказка: в этой конкретной оптической иллюзией нет никакой хитрости. Все дело в том, что нужно прищуриться, пока изображение не станет четким.

Если вам удалось сразу заметить панду, значит вы обладаете очень острым зрением. Если ничего не получилось, взгляните на то же изображение ниже - в этот раз с уменьшенной яркостью.

На этом изображении панду заметить намного легче / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

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