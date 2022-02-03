Завершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успех

Три знака почувствуют большое облегчение 6 февраля, когда закончится ретроградное движение Меркурия и его статичность / коллаж ua.depositphotos.com

Меркурий прекращает свое ретроградное движение 3 февраля, однако перед тем, как он начнет двигаться прямо, несколько дней он будет статичен. Период статичного Меркурия, 4-6 февраля, будет не менее сложен, чем период ретроградности этой планеты. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Директное движение Меркурий начнет 6 февраля, и это, по словам астролога, больше всего прочувствуют на себе те знаки зодиака, которыми управляет эта планета, а особенно Близнецы и Девы.

"С началом прямого движения Меркурия прекрасный период начнется в жизни Дев, неплохой период – у Близнецов", – отметил Влад Росс.

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Также, по мнению астролога, облегчение после 6 февраля ощутят Водолеи, потому что Меркурий пойдет по этому знаку. Таким образом, после "суперплохого месяца" у Водолеев начнется "суперуспешный период", заверил Росс.

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"Благотворное влияние директного Меркурия на жизнь Водолеев проявится в том, что в гору стремительно пойдет карьера, блестяще станут обстоять дела с финансами, да и вообще их ждет успех. Девы тоже прочувствуют это благодаря приятным событиям на работе и повышению зарплаты. У Близнецов после 6 февраля хорошо пойдут дела в работе, а также прекрасно сложатся дальние поездки и путешествия, открытие виз и эмиграция", – прогнозирует Влад Росс.

Кроме того, астролог рассказал, для каких дел будет благоприятен период директного Меркурия.

"Это время отлично подойдет для построения планов и проектов, причем их можно составлять на год вперед. Прекрасно в этот период выстраивать партнерские взаимоотношения. Успешным будет открытие нового бизнеса и запуск стартапов. Удачной будет смена места работы и вида деятельности", – уточнил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал счастливчиков и лузеров февраля 2022 года.

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