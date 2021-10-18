Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

Завершение ретроградности Меркурия снимет ряд ограничений

Меркурий, символизирующий деньги, торговлю, бумаги, поездки и путешествия, 19 октября завершит свое ретроградное движение. Соответственно, можно ожидать, что в этих сферах дела пойдут активнее. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, по словам астролога, после окончания ретроградности смело можно отправляться на шоппинг, но есть одно "но".

"Желательно делать покупки не сразу после завершения ретроградности 19 октября, а уже после стационарного Меркурия, то есть после 23 октября, когда планета перейдет в директное движение. Поскольку велика вероятность, что покупки, сделанные на стационарном Меркурии, не оправдают ваших надежд", – отметил Влад Росс.

А вот после 23 октября, добавил астролог, можно осуществлять не только мелкие покупки, но и обзаводиться новыми автомобилями, мопедами и велосипедами, а также инвестировать в недвижимость.

Также после этой даты стартует благоприятный период для поездок и путешествий, утверждает Росс.

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"На директном Меркурии самое время отправляться в отпуск, путешествие и открывать для себя новые страны", – рассказал Влад Росс.

Кроме того, завершение ретроградности Меркурия говорит о начале удачного периода для самых разнообразных "бумажных" дел.

"Можно заключать договоры, партнерские соглашения, приводить в порядок документацию. Можно смело решать юридические вопросы и обращаться в суд", – уточнил Влад Росс.

Одним словом, после 23 октября все ограничения, которые на нас накладывала ретроградность Меркурия, будут сняты.

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