"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19

Коронавирус будет атаковать детей / pixabay

Директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко заявил, что в Украине на данный момент затишье перед новой вспышкой коронавируса.

"Что касается Украины, то действительно, ситуация несколько лучше. Общее количество больных у нас уменьшилась, показатели летальности также снизились. Но, как по мне это — такое затишье перед возможной бурей. Поскольку сейчас в мире фиксируется штамм Дельта, главным фактором которого есть много мутаций и он является более заразным и агрессивным для человеческого организма и в этом есть его главная опасность", - сообщил медик, передает ТСН.

Федоренко также рассказал, почему сейчас в Украине спокойная ситуация с COVID-19.

"Первое — это то, что у нас сейчас лето. В этот период большинство населения выезжает на отдых. Поэтому общее количество населения в крупных городах уменьшается. Второе - украинцы все же прислушались к советам медиков о необходимости вакцинации. И мы каждый день читаем о том, что темпы вакцинации растут и это свидетельствует о том, что больший процент населения все же вакцинируется. Третий фактор — все же многие переболели", - считает врач.

По словам инфекциониста, вспышка коронавируса может быть среди детей, так как сейчас активно начали болеть дети.

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"Однако есть и плохие новости. Сегодня данные зарубежных научных центров говорят о том, что на COVID-19 начали болеть дети. В Украине мы знаем, что дети не подлежат вакцинации от коронавируса. Поэтому существует высокая потенциальная опасность, что на каком-то уровне начнут болеть несовершеннолетние, а они в организованных коллективах и здесь тоже есть риск, что именно среди них может быть вспышка", - резюмировал Федоренко.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

В ВОЗ заявили, что новая вспышка коронавируса в Украине из-за штамма Дельта может произойти в конце августа – начале сентября. По этой причине специалисты призывают украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила о том, что штамм Дельта, скорее всего, Украину не обойдет. Новая вспышка коронавируса в стране может произойти буквально за ночь.