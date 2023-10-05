Затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака: кому повезет

Октябрь 2023 выходит в фазу с затмениями в Овне и Весах - астролог рассказал, что ждет знаков зодиака.

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Солнечное затмение в октябре 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В октябре 2023 года мир охватит солнечное затмение в Овнах и Весах, которые будут насыщены срочными и интенсивными событиями. Когда ретроградный Плутон отходит назад, то затмения попадают в центр внимания, а это так называемые ворота к трансформации, которые открывают новый раздел жизни.

Как сообщил астролог Коул Протс, что ближайший месяц осени - октябрь принесет знакам зодиака кардинальные изменения, важные события и новые возможности, передает журнал W Magazine.

Овен

Октябрь для Овнов станет "американскими горками" в интимных отношениях, которые могут повлиять на будущую прочность отношений. Овны имеют огненную природу и динамичный характер, который всегда бесстрашно рвется вперед. Но иногда вся эта энергия может заставить представителей знака потерять понимание того, что происходит в отношениях с партнером.

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"Солнечное затмение даст уделить серьезное внимание области ваших отношений. Новые лица и возможности могут войти в вашу жизнь - не уклоняйтесь от них. Воспользуйтесь шансом построить крепкие, настоящие отношения", - отметил астролог.

Телец

Октябрь - космический месяц GPS для Тельцов. Он настраивает вас изменить маршрут, особенно с точки зрения вашего материального состояния. Астролог советует представителям этого знака, остановиться и понять, что на самом деле вас окружает. Наслаждаетесь ли вы своей жизнью в полной мере.

"Вот главное правило Тельцам на октябрь: дай волю веселью, дружище! Дай себе зеленый свет, чтобы наслаждаться жизнью не только ради него, но и как прекрасный способ самовыражения", - добавил Протс.

Близнецы

Октябрь - месяц в котором Близнецы будут иметь ряд изменений и спонтанных "качелей". Астролог советует Близнецам подумать о веселье и активном отдыхе, которые были раньше в вашей жизни. Но не стоит забывать об организованности собственного времени. Измените свой распорядок дня - это и придаст основу для вашего долгосрочного успеха, сохраняя свободу, которую вы обожаете.

"Сосредоточьтесь на том, что вызывает ваше счастье, но также этот месяц подталкивает вас к стабильности и изменению позиции на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Протс.

Рак

Октябрь принесет приключения и выход из домашней зоны комфорта для Раков. Солнечное затмение в октябре проверит вас, не засиделись ли вы на месте. Пора вспомнить людей, которые действительно приносят вам комфорт и безопасность.

Что касается вашей семейной жизни и карьеры, будьте уверены в этом. Испытайте новые толчки, но не позволяйте им бросить вашу жизнь в водоворот.

"Оставайтесь на земле, будьте рациональны и находите лучшее между комфортом и ростом", - посоветовал астролог.

Лев

В начале месяца Львы нацелены на общение, погружение в разговоры и получение новых знаний. Солнечное затмение для Львов начинается с треска, множества социальных шумихи и множества встреч. Но стоит не забывать о себе. Октябрь - это теплое приглашение подзарядить батареи Львов.

"Возьмитесь за неторопливое чтение, отдыхайте с друзьями - пришло время снова найти легкий заряд энергии. Позвольте себе встать на путь к исцеляющим вибрациям, которые вам нужны. Наслаждайся комфортными моментами, Львы", - подчеркнул Протс.

Дева

Для Дев деньги имеют большое значение, а октябрь может хорошо сказаться в этой сфере. Астролог советует хорошо подумать, куда направляются ваши инвестиции. Девы всегда идут по логическому пути, но действительно ли это приносит вам удовлетворение, которого вы жаждете.

"Это тот случай Девы, стремящейся к практическому пути, даже если не зажигает огонь. В течение октября разберитесь в том, что действительно важно для вас. Проверьте, соответствуют ли ваши ежедневные усилия этим ценностям и приносят ли ваши вещи ту радость, которую вы думаете", - считает астролог.

Весы

Солнечное затмение в октябре подтолкнет представителей этого знака к разговору лицом к лицу с собой, стоит окунуться и понять себя. Поддерживая эти социальные пожары, убедитесь, что вы не потеряете себя среди всего этого.

"Этот месяц похож на личную встречу с самим собой - это может показаться немного странным, но поверьте мне, оно того стоит. Позвольте себе задать себе вопрос о том, чего вы действительно хотите. Пусть этот октябрь будет посвящен пониманию и восприятию вас замечательного", - подчеркнул Протс.

Скорпион

Скорпион в этом месяце погрузиться в те страхи, которые возникают относительно того, чтобы оправдать ожидания других. Октябрь - время укрепить доверие к себе с помощью честных, душевных разговоров с собой. Астролог подчеркнул, что октябрь - это начало сезона Скорпионов, это момент, чтобы принять свои страхи и понять, что эти ожидания не определяют вас.

"Откажитесь от убеждений, возникших в результате волнения о том, о чем могут сплетничать другие. Возьмите власть в свои руки и направьте жизнь в желаемом направлении. Доверься себе, Скорпион, и не позволяй страху подрезать тебе крылья", - советует астролог.

Стрелец

Астролог Коул Протс считает, что в последнее время Стрельцы чувствуют себя запутанными. Стрельцам иногда приходится останавливаться на подпитке, чтобы продолжить курсировать к своим целям.

"Но вот итог октября: внимательно посмотрите на свое собственное влечение и амбиции. Иногда суета окружающего мира может выбить нас из колеи. В этом месяце копните глубже и спросите, не находили ли вы причины сдерживаться от изменений и возможностей, на которые вы смотрели", - отметил он.

Козерог

Плутон наконец завершает свое ретроградное путешествие в этом знаке. В октябре стоит проанализировать свои действия и решения, начиная с апреля, и разобраться с изменениями, которые вас трансформировали. Козероги - земные знаки, которые обычно любят управлять и бесстрашно мчаться к своим целям. Но вот жемчужина мудрости для октября - признайте, где вы можете, а где не можете все контролировать. Астролог считает, что совершенно нормально попросить руку помощи, поддержку или разделить обязанности, которые вы выполняли самостоятельно.

Водолей

Октябрь для Водолеев предназначен для того, чтобы сбросить с плеч тяжелые ожидания. Водолеи обладают врожденной способностью понимать, через что проходят другие, потому что наделены сильной эмпатией. Однако иногда это может заставить их придерживаться определенных социальных стандартов.

"Я хочу, чтобы вы нажали на паузу, сравнивая себя с типичной массой людей. Вместо этого сосредоточьтесь на сравнении себя с тем, кто вы есть на самом деле, и с тем, чего вы действительно хотите. Какое наследство ты хочешь оставить в этом мире? Вы принимаете это видение? Вот совет на октябрь: подумайте, как ваш бунтарский и инновационный дух иногда может вступать в конфликт с вашей истинной сущностью", - советует астролог.

Рыбы

Последние несколько месяцев для Рыб были нелегкими. Октябрь наступил для того, чтобы добавить в жизнь Рыб немного веселых и интересных настроений. Важно отпустить ситуацию и позволить себе насладиться осенним временем.

"Принимай волнение и озноб, мой друг! И еще одна вещь - это совершенно нормально чувствовать то, что вы испытываете, и выражать себя. Не держи все в себе, выпусти все", - говорит астролог.

Этот месяц предназначен для того, чтобы обрести покой, зная, что у вас есть надежные друзья.

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