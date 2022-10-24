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Застарелый жир моментально исчезнет: как просто и легко очистить противень от нагара

24 октября 2022, 17:42

Главред разбирался, как просто и легко очистить противень в домашних условиях и вернуть ему прежний сияющий вид.

Как убрать застарелый жир с противня
Как убрать застарелый жир с противня / ua.depositphotos.com

Каждый любит полакомиться запеченными блюдами, ведь таким образом лучше раскрывается вкус и аромат ингредиентов. К тому же еда приготовленная в духовке гораздо полезнее, чем жареная. Однако после длительного использования листы для запекания покрываются слоем жира и нагара. Главред разбирался, как просто и легко очистить противень в домашних условиях и вернуть ему прежний сияющий вид.

Есть очень много способов борьбы с застывшим жиром и нагаром. Однако хозяйкам стоит учитывать, что неправильно подобранный метод очистки противня может привести к тому, что его поверхность повредится. Такой противень уже невозможно будет использовать, ведь пища на нем будет подгорать. Поэтому, прежде чем очищать лист для запекания, нужно обратить внимание на то, из какого материала он изготовлен.

Как очистить противень с тефлоновым покрытием

Лист для запекания с тефлоновым покрытием ни в коем случае нельзя чистить щеткой для посуды и металлической губкой. Также стоит запастись специальными моющими средствами, в составе которых нет щелочей или кислот. Агрессивные средства для мытья могут разрушить нежное тефлоновое покрытие.

В борьбе со следами жира и нагара на листьях с тефлоновым покрытием поможет мелкая соль. Нежная поверхность противня не будет повреждена, если соль использовать правильно. Попробуйте следующий способ: насыпьте соль на влажное дно противня. Слой соли должен достигать около 0,5 см. Подождите пол часа, затем аккуратно смойте всю соль. Если еще остались незначительные загрязнения, противень нужно замочить в теплой воде с добавлением геля для мытья посуды. Через пол часа промойте противень с использованием мягкой тряпки. Вымытую посуду необходимо сразу же насухо вытереть.

Как очистить стеклянные, керамические и эмалированные листы

Хоть и эти виды листов не слишком капризны в процессе очистки, однако все же с ними не стоит экспериментировать. Стеклянные, керамические и эмалированные листы также нельзя тереть жесткими губками и металлическими скребками. Такие листы желательно застилать пергаментом, однако если этого не было сделано, не огорчайтесь. Мы нашли для вас действенные способы очищения.

Чтобы ваш противень сиял, словно только из магазина, нужно засыпать его горчичным порошком с добавлением нескольких ложек лимонной кислоты или уксуса. После этого залейте противень кипятком и оставьте на 4-5 часов, а лучше всего на ночь. Уже утром помойте ваш лист для запекания моющим средством и протрите его бумажным полотенцем.

Также в борьбе с жиром на поверхности для запекания поможет перекись водорода и сода. Нужно насыпать в глубокую тарелку несколько ложек соды и добавить к ней немного перекиси. Не переусердствуйте с добавлением перекиси, ведь должна получиться довольно густая смесь. Этой смесью нужно смазать противень и оставить на несколько часов. После этого смойте всю грязь с помощью моющего средства и вытрите насухо ваш противень.

Еще одним действенным методом очистки от старого жира стеклянных, керамических и эмалированных листов является использование разрыхлителя для теста. Для этого нужно сначала вымыть лист горячей водой и моющим средством. Затем посыпать дно противня разрыхлителем для теста, слегка сбрызнув противень для запекания водой. Подождите несколько часов, после чего промойте противень под проточной водой и насухо вытрите его.

Как очистить алюминиевый противень

Алюминиевый лист для запекания является наиболее неприхотливым в процессе использования. Однако это не значит, что такой противень можно чистить металлической губкой в сочетании с агрессивным моющим средством. Вообще с реагентами нужно быть крайне осторожными, ведь кислота может впитаться в поверхность противня и затем испаряться во время его дальнейшего использования.

Самым безопасным и эффективным средством для чистки алюминиевого противня является зубной порошок. Такой продукт поможет избавиться от жира и нагара, а также придаст вашему противню свежий белый цвет. Стоит отметить, что марка зубного порошка вообще не важна, поэтому можно смело покупать самый дешевый.

Очищать алюминиевый противень нужно поэтапно: сначала насыпьте на дно противня немного соды и налейте достаточно теплой воды. Затем отправьте изделие в духовку на 10-15 минут, пусть немножко покипит. Достаньте противень из духовки и слейте воду. Осторожно! Не обожгитесь! После этого на дно посуды насыпьте тонкий слой зубного порошка и оставьте на час. Через час удалите весь нагар с помощью губки и ополосните противень в чистой воде. Вытрите изделие насухо.

Как избежать появления нагара на противне

Идеальным способом избежания появления нагара на противне для запекания является профилактика загрязнений. Поэтому важно перед запеканием блюд застилать противень бумагой для выпечки или фольгой. Также стоит не оставлять грязную посуду на долгое время, ведь сразу после приготовления ее намного легче отмыть. Если же нет времени на мытье противня, то можно его просто залить горячей водой с добавлением моющего средства.

Следите за своей посудой и она обязательно вам прослужит не один год. И пусть блестящая и чистая посуда вдохновляет вас на создание невероятных кулинарных шедевров!

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