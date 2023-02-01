Застали врасплох: как высушить волосы, когда внезапно отключили свет

Как высушить волосы без фена, когда нет света - один из самых актуальных женских вопросов во время аварийных отключений электроэнергии в городах Украины.

Как быстро высушить волосы без фена / pixabay

Большинство людей уже практически адаптировались к отключениям электроэнергии, однако аварийные неполадки никто не отменял и иногда они настигают нас внезапно.

Что делать, если вы только-только вымыли волосы, а свет неожиданно отключили - читайте в материале Главреда.

Как быстро высушить волосы без фена - способ №1

Сушка волос без фена в любом случае будет более долгой, однако этот процесс всё же можно ускорить. Например, с помощью полотенца из микрофибры. Сейчас такое должно быть у каждой обладательницы густой шевелюры.

Как высушить волосы полотенцем:

вымойте волосы привычным способом

заверните волосы в обычное полотенце, чтобы забрало первую воду

затем приступите к сушке полотенцем из микрофибры

промакивайте волосы таким полотенцем, двигаясь от корней к концам

повторяйте эти движения, меняя полотенце на более сухое

Когда ваши волосы уже станут практически сухими или останутся совсем немного влажными - разделите их расческой с редкими зубьями на пряди.

Важно, чтобы волосы были разделены на как можно больше прядей - это улучшит циркуляцию воздуха и позволит им высохнуть быстрее.

Как быстро высушить волосы без фена - способ №2

Если у вас в доме не оказалось полотенец из микрофибры - придется быть энергичным.

Как высушить волосы без фена:

вымойте волосы привычным способом

промокните влагу обычным полотенцем

если есть несколько полотенец - используйте несколько

нанесите средства для легкого расчесывания

постарайтесь деликатно разделить волосы на пряди

приступайте к движениям головой

двигайтесь не резко и с перерывами, чтобы не закружилась голова

чередуйте движения головой с периодическим прочесываниями

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