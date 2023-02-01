Застали врасплох: как высушить волосы, когда внезапно отключили свет

Большинство людей уже практически адаптировались к отключениям электроэнергии, однако аварийные неполадки никто не отменял и иногда они настигают нас внезапно.
Что делать, если вы только-только вымыли волосы, а свет неожиданно отключили - читайте в материале Главреда.
Как быстро высушить волосы без фена - способ №1
Сушка волос без фена в любом случае будет более долгой, однако этот процесс всё же можно ускорить. Например, с помощью полотенца из микрофибры. Сейчас такое должно быть у каждой обладательницы густой шевелюры.
Как высушить волосы полотенцем:
- вымойте волосы привычным способом
- заверните волосы в обычное полотенце, чтобы забрало первую воду
- затем приступите к сушке полотенцем из микрофибры
- промакивайте волосы таким полотенцем, двигаясь от корней к концам
- повторяйте эти движения, меняя полотенце на более сухое
Когда ваши волосы уже станут практически сухими или останутся совсем немного влажными - разделите их расческой с редкими зубьями на пряди.
Важно, чтобы волосы были разделены на как можно больше прядей - это улучшит циркуляцию воздуха и позволит им высохнуть быстрее.
Как быстро высушить волосы без фена - способ №2
Если у вас в доме не оказалось полотенец из микрофибры - придется быть энергичным.
Как высушить волосы без фена:
- вымойте волосы привычным способом
- промокните влагу обычным полотенцем
- если есть несколько полотенец - используйте несколько
- нанесите средства для легкого расчесывания
- постарайтесь деликатно разделить волосы на пряди
- приступайте к движениям головой
- двигайтесь не резко и с перерывами, чтобы не закружилась голова
- чередуйте движения головой с периодическим прочесываниями
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