Засияет, как новая монета: 5 неожиданно простых способов ликвидации жира и нагара со сковороды

Расскажем, как очистить пригорелую пищу со сковороды и сохранить целостность покрытия.

Как правильно помыть сковородку / pixabay.com

Сковорода есть у каждой хозяйки. В процессе эксплуатации она обрастает нагаром, жиром и остатками пищи, что существенно портит ее внешний вид и угрожает здоровью людей. Способов ликвидировать такие загрязнения очень много, но не все подходят для современной посуды с антипригарным покрытием. Стоит знать, чем нельзя чистить сковороду, чтобы не испортить все и сразу. Аналогичный вопрос возникает и у владельцев посуды без покрытий, поэтому далее попытаемся рассказать, как правильно помыть сковородку.

Виды сковородок: покрытия и их характеристики

В первую очередь нужно разобраться, какие виды посуды для жарки бывают. В продаже представлены модели с антипригарным покрытием, а также без него. Покрытие в свою очередь может быть каменным, тефлоновым, керамическим. Сковороды без покрытия производят из алюминия и чугуна.

Давно известно, что мыть сковороду с антипригарным покрытием абразивными средствами и металлическими ершиками категорически запрещено. Они повреждают и стирают покрытие, а значит делают посуду непригодной для использования.

Посуда из чугуна и алюминия также требует тщательного ухода, так как во время эксплуатации покрывается нагаром и жиром. Эти сковороды не имеют покрытия, поэтому можно использовать ершики, щетки, металлические губки, но не стоит пытаться очистить такую посуду кислотами. Они могут вступить в реакцию с металлом и испортить его внешний вид.

Еще одним интересным вопросом будет - можно ли не мыть сковороду перед использованием. Если это новая посуда, то ее стоит ополоснуть в теплой воде, чтобы смыть пыль и возможные загрязнения. Однако это не применимо, если посуда уже используется. Остатки пищи и жира нужно смывать с использованием подходящих средств.

Как помыть сковороду: способы и лайфхаки

Жировые отложения на посуде не только портят ее внешний вид, но являются источником бактерий, а также неприятного привкуса вновь приготовленной еды. По этой причине не стоит задавать вопрос, можно ли не мыть сковороду.

На поверхность выходит вопрос о том, как отчистить нагар и жир, чтобы сохранить посуду. В первую очередь рассмотрим способы по чистке сковородок из алюминия и чугуна. Такие изделия отличаются прочностью и увесистостью. Также такие сковородки отлично выдерживают самые агрессивные манипуляции. Их можно скрести всеми видами тряпок и ершиков. Поэтому тут не возникает вопроса, как очистить сковороду от грязи.

Аналогичная ситуация с посудой из алюминия. Единственным ограничением является использование агрессивных кислотных средств по растворению жировых отложений. Сковороды из алюминия можно тоже скрести и чистить всеми доступными приспособлениями. Быстро отчистить жир можно с помощью раствора из уксуса, воды и средства для мытья посуды. В нем нужно прокипятить сковороду.

Сковороды с антипригарным покрытием чистить сложнее, так как их нельзя тереть и скрести, мыть абразивными средствами. Керамическое покрытие чистят с помощью раствора из уксусной кислоты и воды в пропорции 1:4. Жидкость доводят до кипения и оставляют остывать. После этого можно промыть поверхность с мылом и дать высохнуть.

Антипригарное покрытие (тефлон и другие) можно аккуратно отчистить от жировых наслоений. Ответом на вопрос, как мыть сковороду после готовки будет сода и средство для мытья посуды. Соду насыпают тонким слоем на дно, наливают немного мыла и заливают водой. Жидкость нужно довести до кипения и дать остыть. Только после этого можно аккуратно убрать жир и пригоревшую пищу.

Сковороды с каменным покрытием очистить от жира и пригорелых остатков пищи довольно просто. Для этого достаточно промыть ее губкой и теплой водой со средством для мытья посуды. Если пригоревшая еда осталась, то можно насыпать соду, добавить к ней мыло для посуды и натереть мягкой губкой.

Можно ли мыть сковородку сразу после использования? Важным и универсальным правилом для всех видов посуды является необходимость остудить ее после готовки.

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