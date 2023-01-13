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Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

13 января 2023, 01:35
Со временем ванна теряет свою белизну. Давайте разберемся, как убрать желтизну на ванне и вернуть ей первоначальный белоснежный вид.
Ванна, уборка
Очистить ванну от желтизны можно с помощью нескольких подручных средств/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Белоснежная ванна, к сожалению, остается таковой не навсегда. После длительного пользования ее поверхность может пожелтеть, а этот налет отмыть уже не так легко. Еще труднее будет очистить ванну от застарелого налета, который накапливался на протяжении длительного времени.

Решить такую проблему можно с помощью не только магазинной химии, но и домашних средств, которые часто справляются с этой задачей не хуже. Вот несколько способов, как убрать желтый налет из ванны, чтобы она снова засияла.

Как убрать желтый налет с акриловой ванны

Ванна из такого материала любит нежный уход. Ее поверхность очень чувствительна к ряду средств. Так лучше не испытывать судьбу и не наносить на поверхность такой ванны абразивные средства для чистки и те, которые содержат спирт.

Для чистки акриловой ванны выбирайте жидкие спреи и гели – так вы сможете и эффективно очистить поверхность, и не навредить ей. Акриловая ванна не боится хлора, поэтому можно с его помощью еще и продезинфицировать ее поверхность.

Как убрать желтый налет с эмалированной ванны

Для нее не подойдут средства, в составе которых есть сильные кислоты или отбеливатель. Если применить такие средства для этой поверхности, в будущем на ней может появиться ржавчина.

3 способа, как отчистить ванну от желтизны в домашних условиях

1. Сода

Такой способ больше всего подходит для чугунной и металлической ванн. Если применить его для акриловой, есть риск поцарапать ее поверхность.

Нужно насыпать чуточку соды на губку и потереть проблемное место. Ее не нужно оставлять на поверхности, ведь она не вступает в реакцию с загрязнениями, а лишь помогает очистить ванну механическим путем.

2. Лимонная кислота

Этот способ хорошо подойдет для акриловых ванн. С лимонной кислотой лучше работать в резиновых перчатках, чтобы не навредить коже рук.

Нужно налить в стакан горячую воду, добавить туда 1 столовую ложку лимонной кислоты, хорошо перемешать и подождать, пока кристаллики хорошо растворятся.

Далее этим раствором нужно промочить губку и ею нанести вещество на загрязненные места. Оставить на 10-15 минут, чтобы средство успело подействовать. После этого протереть и смыть теплой водой.

3. Перекись водорода и нашатырный спирт

Такая смесь ингредиентов является очень эффективной для очистки различных поверхностей от загрязнений. И ванна – не исключение. Но работать со смесью нужно в резиновых перчатках.

Смешайте перекись водорода и нашатырный спирт в пропорции 1:2 и нанесите на губку. Далее ею обработайте загрязненные поверхности. Смойте остатки водой. Если не все загрязнения отмылись, повторите процедуру.

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