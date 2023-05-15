Защищает дом от злого глаза и приносит удачу: как превратить острый перец в сильнейший оберег

Мало кто знает, что перец чили обладает мощной энергетикой, которая может защитить дом от сглаза.

https://news.glavred.info/zashchishchaet-dom-ot-zlogo-glaza-i-prinosit-udachu-kak-prevratit-ostryy-perec-v-silneyshiy-obereg-10470460.html Ссылка скопирована

Зачем вешают перец? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Острый красный перец – замечательная специя, которая придает блюдам пикантности и непревзойденного вкуса. Однако мало кто знает, что перец чили обладает еще и мощной энергетикой, которая может защитить дом от сглаза. Издавна хозяйки вешали острый перец над дверью своего дома, поскольку верили, что благодаря такому оберегу в дом не придут никакие невзгоды. Главред рассказывает, как действует красный перец и как сделать сильный оберег для дома с помощью этого фантастического растения.

Для чего вешают красный перец дома

Согласно народным верованиям, острый красный перец имеет широкий спектр действия. В частности, людям, которые находятся без пары, он помогает найти свою любовь. Кроме того, перец чили помогает разжечь страсть между супружеской парой, которая внезапно потеряла интерес друг к другу.

Какими еще свойствами обладает этот мощный оберег для дома и семьи:

отгоняет нечистую силу;

очищает пространство от плохой энергетики;

защищает от сглаза и порчи;

не пускает в дом завистников и лицемеров;

приносит в дом удачу и благополучие.

Какой перец имеет мощнейшую энергетику

Стоит заметить, что не весь перец чили может подойти для создания мощного оберега для дома. Лучше всего защищать дом от всего плохого будет огненно-красный перец. Также он должен иметь гладкую кожицу без дефектов, а его форма должна напоминать пику. Плоды перца могут быть как свежими, так и сушеными.

видео дня

Как сделать сильный оберег для дома своими руками

Чтобы защитить свой дом от злого глаза и привлечь в него счастье, нужно помнить о важном правиле: оберег должна создавать только хозяйка дома. К тому же, она обязательно должна быть в хорошем настроении. Для создания оберега нужно взять нечетное количество одинаковых по размеру перцев чили и положить их на солнце, чтобы они вобрали в себя солнечную энергию. После этого все перчики нужно нанизать на зеленую нить из шерсти. Нанизывая перец, нужно думать лишь о хорошем, представляя в своем доме достаток, счастье и благополучие. А если вы хотите найти своего суженого или улучшить отношения в семье, то визуализируйте эту цель.

Куда вешать красный перец для защиты дома

Связку из перцев чили нужно вешать в той комнате, в которой вы чаще всего принимаете гостей. Чем больше людей будут смотреть на ваш оберег, тем сильнее будет его действие. Заметим, что такой оберег делается лишь на один год, после чего сжигается. Иногда бывает так, что перец чили внезапно почернел или потрескался, это означает, что он вобрал в себя весь негатив, а потому его также нужно сжечь. На место старого оберега нужно повесить новый.

Вас может заинтересовать: