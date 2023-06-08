Зарыть топор войны: 6 советов, как подружиться с тещей

Главред расскажет, как правильно общаться с тещей, чтобы прекратить ссориться и, наконец, подружиться.

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как подружиться с тещей / коллаж: Главред, фото: pexels

Об отношениях зятя и тещи можно писать легенды, ведь они систематически портятся во многих семьях. Мы расскажем, как прекратить борьбу и как наладить отношения с тещей раз и навсегда. Однако стоит быть готовыми к тому, что это долгий процесс, который требует времени и энергии.

Почему теща не любит зятя - причины конфликта

Как правило, отношения портятся из-за завышенных ожиданий к друг другу, ведь как правило люди забывают, что все росли под разным воспитанием и в разных ситуациях ведут себя по-разному. Важно помнить, что никто не имеет обязанности поступать так как нам кажется "правильным".

Как правильно общаться с тещей - первые советы для улучшения отношений

Самый главный фундамент любых отношений - это уважение. Только при наличии уважения к матери вашей жены, можно будет надеяться на хорошие отношения. Также очень важно определить границы вашей семьи с женой и изначально обсудить с тещей, в каких сферах жизни вы не нуждаетесь в ее участии и излишних комментариях.

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Помимо прочего, стоит перестать выяснять отношения с женой в присутствии ее матери, поскольку это может негативно сказаться на ваших отношениях.

Как подружиться с тещей - шаги навстречу

Для того, чтобы отношения улучшились, постарайтесь научиться слушать то, о чем интересно говорить матери вашей жены. Уделяйте ей время и внимание, не забывайте поздравлять с праздниками. Также стоит постараться всегда разговаривать спокойно и уважительно и доверять этому человеку.

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