"Заработали миллионы на олигархах РФ": The Rolling Stone назвал артистов, развлекавших людей Путина

Элтон Джон / Скриншот видео с youtube.com

В течение нескольких десятилетий мировые исполнители поп-музыки, рока, а теперь и хип-хопа тайно прикарманивали огромные суммы, играя на корпоративных и частных вечеринках в Штатах. Тем не менее также оказалось, что как минимум с 2000-х аналогичная схема существует в России (или на зарубежной недвижимости, принадлежащей российским бизнесменам).

Как сообщает The Rolling Stone, получая семизначные чеки, эти российские магнаты нанимали на свои свадьбы лучших исполнителей — не только Guns N’ Roses, но и Элтона Джона, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Дженнифер Лопес, Стинга, Принца, Робби Уильямса и Эми Уайнхаус. Эти артисты становились звездами на корпоративах и торжествах российских олигархов.

До военного вторжения россии в Украину, такие шоу считались просто еще одной частью заработка мировых звезд. "Тогда мы знали о них", — говорит один источник в бизнесе, который считает, что каждый год проходило "два или три" шоу, финансируемых олигархами.

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Теперь эти деньги кажутся грязными. В отношении этих состоятельных олигархов, которые заработали свое состояние при режиме путина, проводится новая проверка. Их банковские счета замораживаются. Их яхты арестованы. Несколько правительств, в том числе американское, создали специальные оперативные группы для преследования олигархов.

Это переориентировало внимание на поп-группы, выступавших на этих приватных шоу, которые стали еще более деликатной темой, чем секретные концерты в США. "Никто не будет говорить об этом", — говорит другой источник в индустрии. Действительно, через представителей все крупные артисты и все причастные российские магнаты либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы Rolling Stone о комментариях.

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Даже если никто не хочет обсуждать этот вопрос, есть о чем поговорить. В частности, сообщается, что в 2005 году Кристина Агилера получила 2 миллиона долларов, когда спела на свадьбе российского миллиардера Андрея Мельниченко. Санкции Европейского Союза привели к конфискации его яхты за полмиллиарда долларов, потому что "угольный" магнат "принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов" — кругу, который недавно встречался с путиным, чтобы обсудить экономические последствия войны россии в Украине.

Два года спустя Джорджу Майклу, как сообщается, заплатили 3 миллиона долларов за участие в новогоднем шоу для российского магната Владимира Потанина, который считается самым богатым человеком в стране. (В отличие от многих своих коллег-миллиардеров, Потанин еще не попал под санкции США, Великобритании или Европейского Союза.) В 2008 году Тина Тернер и Deep Purple приняли участие в многоактном шоу, посвященном 15-летию "Газпрома". Говорят, что путин посетил многоактное шоу, хотя сведения о том, как долго он оставался, разнятся.

Джордж Майкл также выступал на корпоративах/ EPA / UPG

Шоу Guns N’ Roses 2010 года, состоявшееся в московском комплексе киностудий "Мосфильм", финансировалось Александром Чистяковым, тогдашним заместителем председателя правления Федеральной сетевой компании, крупнейшей в россии государственной сетевой компании по передаче электроэнергии. "Это была кучка пьяных тусовщиков, которые были рады, что мы играем. Никаких грёбаных позолоченных туалетов я не видел, но уверен, что они где-то там были", — говорит Стинсон.

Даже после первого вторжения россии в Украину в 2014 году эти секретные представления не прекратились. В 2016 году Стинг и Лопес сыграли отдельные сеты на московской свадьбе Саида Гуцериева, сына находящегося под санкциями российского миллиардера-нефтяника Михаила Гуцериева. Эта свадьба, на проведение которой, по сообщениям, ушел примерно миллиард долларов, включала свадебный торт высотой 3,5 метра и потолок бального зала, усыпанный цветами; в качестве прощальных подарков гостям были вручены инкрустированные драгоценностями шкатулки. Во время выступления Лопес полушутя сказала, что "самое сложное, что мне пришлось сделать сегодня", — это научиться произносить имена жениха и невесты.

Год спустя Элтон Джон и Мэрайя Кэри сыграли на свадьбе внучки российского миллиардера Валерия Когана, совладельца московского аэропорта Домодедово. (Он тоже в настоящее время не находится под санкциями западных властей.)

Задолго до украинского конфликта российский олигарх Роман Абрамович раскошелился на большие деньги, чтобы поп-звезды давали полноценные концерты на его мероприятиях. Сообщается, что в 2009 году он заплатил Эми Уайнхаус 2 миллиона долларов за выступление в "Гараже", московской художественной галерее, принадлежавшей его тогдашней партнерше Даше Зуховой.

В следующем году Абрамович потратил 90 миллионов долларов на огромный комплекс вилл на французском карибском острове Сен-Бартс. Вскоре после этого он начал устраивать грандиозные новогодние вечеринки, некоторые из которых сопровождались фейерверками и экскурсиями на его огромной яхте Eclipse (с ее многочисленными бассейнами, вертолетными площадками и подводной лодкой).

Начиная с конца 2000-х, он заманивал Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers и Killers шестизначными суммами. (Пол Маккартни также присоединился к Killers на сцене на праздновании Нового 2017 года для исполнения "Helter Skelter".) Когда Абрамович нанял Black Eyed Peas в канун Нового 2010 года, он занял всю набережную пляжа Гувернёр, известного своим великолепным белым песком. На вечеринке, где играли Chili Peppers в канун Нового 2012 года, гостям было приказано одеться в "островной шик". Тогда гостей угощали блинами с икрой, водкой, селедкой и соусом из лимонной цедры.

Одно из последних выступлений Принца, всего за несколько месяцев до его смерти, состоялось в доме Абрамовича в канун Нового 2015 года. Как сообщается, примерно за 1 миллион долларов Принц и 3rd Eye Girl исполнили длинный набор хитов перед толпой, в которую входили Леонардо Ди Каприо и Джордж Лукас. (Сообщается, что на прошлых вечеринках также присутствовали Дэвид Геффен, Харви Вайнштейн и Эллен ДеДженерес.)

Патрис Абдеррахман — местный шеф-повар, чья компания Chef D'or St. Barth организовала множество элитных мероприятий — до сих пор вспоминает "красивую серебряную трость", которая принадлежала Принцу (у которого была травма бедра). "Абрамович устраивает очень приятные вечеринки, — говорит Абдеррахман. "Он очень щедр".

Представители шоу бизнеса отмечали, что с Абрамовичем было легко и удобно работать. Якобы, сделки с ним были удобными и приятными для всех участников процесса.

Издание в то же время отмечает, что на данный момент артисты больше не берут такие деньги: война в Украине сделала мысль о выступления для олигархов неприятной. "Мы получаем запросы на громкие имена от каких-то подозрительных людей в этом регионе и просто удаляем их, — говорит один из ведущих организаторов мероприятий в США. — Это просто не то, во что нужно ввязываться". Менеджер нескольких ведущих рок-групп добавляет: "На данный момент я бы не советовал никому из своих клиентов давать концерты в России. Какими бы ни были деньги, это было бы ужасно".

Напомним, ранее голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая весной приехала в военный Львов, засветила кольцо с картой Украины.

Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.