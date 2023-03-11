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"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в Украине

11 марта 2023, 15:06
Какие города Украины в марте и апреле могут сильно пострадать из-за России. Астролог рассказала про тяжелые бои.
Война в Украине, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay, 24 ОМБр імені короля Данила

Россия продолжит террор украинских городов ракетами и дронами в марте и апреле. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, оккупанты попрут и начнут устраивать сильнейшие бои в Украине.

"Самым тяжелым направлением остается Донецкая область, Бахмут, Соледар и Луганская область", - говорит астролог Ангелина Вакулина, передает Главред.

По ее прогнозу, вражеские войска будут продвигаться.

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"С большими разрушениями и потерями, удастся удержать оборону. Но потери кошмарные", - говорит астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Какие города будут в опасности

"Ближайшие дни сейчас активные действия будут в сторону Херсона и Сум, Сумская область и Харьков", - добавила она.

Контрнаступление

"Контрнаступление ждем март-апрель. ВСУ наступление удержат, но будут глобальные, множественные потери и жертвы", - сказала Вакулина.

Хорошие новости для Украины

"Весной нас ждут и хорошие новости. Деоккупация небольших населенных пунктов. Люди там очень ждут наших ребят", - говорит астролог.

По ее словам, "всю весну ожидаем возвращения наших территорий в состав Украины".

Самые опасные места по время ракетных атак

Ракетные атаки будут и март, и апрель. Не массовые, но есть определенные цели. Наши отобьют.

"К сожалению (ракетные атаки - ред.) не без жертв. Возможно попадения ракет/дрона/осколков в парки или другие прогулочные зоны", - говорит астролог.

Коварные планы России в Украине

"Харьков остается тяжелым. Будут прилеты с жертвами. Особенно целью сейчас есть приграничные районы. Наступления или оккупации не вижу", - говорит Вакулина.

"Будут атаки, будут бои. Так же тяжелым останется на весну направление Запорожское", - добавила астролог.

Астролог предупредила и про опасные даты в марте.

"С середины марта идут травмоопасные дни. Будьте максимально внимательны. Лучше перестраховаться иной раз", - предупредила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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