Запретный плод сладок: в чем польза и вред черемши, которую запретили продавать в Украине

Несмотря на неоспоримую пользу, черемша, как и любой продукт, подходит не для всех.

В чем польза и вред черемши / pixabay.com

Черемша содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, но продавать это популярное весеннее растение запрещено, поскольку в Украине оно внесено в Красную книгу.

Она является прекрасным дополнением к здоровому рациону и может помочь укрепить иммунную систему. Однако, как и любой продукт, черемша не подходит для всех.

Как правильно есть черемшу?

Перед употреблением черемши необходимо ее тщательно промыть и отделить от корней. В кулинарии черемшу можно использовать в виде салата или добавлять в супы, рагу и другие блюда. При приготовлении не следует пережаривать или долго варить, чтобы сохранить максимум питательных веществ.

видео дня

Чем полезна черемша для здоровья?

Черемша может помочь улучшить пищеварение, повысить уровень гемоглобина в крови, снизить уровень холестерина и укрепить иммунную систему. Она также может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Кому нельзя есть черемшу?

Растение нельзя употреблять во время беременности, а также людям, страдающим гастритом, эпилепсией, язвой желудка и 12-перстной кишки. Большая доза лечебных препаратов с черемшой может нанести вред сердечной деятельности. При злоупотреблении таких лекарственных средств могут появиться бессонница, головные боли, диарея.

Вам может быть интересно: