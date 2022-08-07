Запретный плод сладок, но вреден: кому категорически нельзя есть яблоки

Особенную опасность несет фрукты, которые вы едите на ночь или вечером.
Яблоки являются одним из самых популярных фруктов в наших широтах. Любители этого плода в каком виде его только не употребляют, но немногие знают, что есть его можно далеко не всем.
Главред разбирался, для кого яблоки - незаменимый источник витаминов, а для кого - запретный плод.
В чем польза яблок?
Самое полезное в яблоках – макроэлемент калий. Он оказывает комплексное действие: с одной стороны – мочегонное, с другой – благотворно влияет на сердце, поддерживает нашу нервную систему. Кроме того, в яблоках много необходимых для пищеварения органических кислот: яблочной, лимонной. Яблоки богаты кверцетином. Это вещество обладает противовоспалительным действием и уменьшает вред так называемых свободных радикалов.
Яблоки содержат ряд витаминов и микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих работу сердечно-сосудистой системы: например, витамин С, каротиноиды, фолиевую кислоту, магний, железо и т. д.
Наконец, в яблоке много пищевых волокон – клетчатки, которая обогащает наш рацион и заставляет работать кишечник.
В чем вред яблок?
Не стоит забывать, что большое количество грубой клетчатки помогает не только заглушить чувство голода, но и может вызвать обострение колитов и спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например, приведет к запорам.
Можно ли есть яблоки на ночь?
Яблоки перед сном нежелательно употреблять людям с проблемами ЖКТ и больным диабетом. Нельзя есть фрукт при индивидуальной непереносимости. Даже небольшой съеденный кусочек яблока приводит к сильному обострению.
Не употребляйте фрукт, если нет чувства голода, а желание поесть вызвано скукой или бездельем. Важно понимать, что такие перекусы заставляют организм работать, а ему нужен полноценный отдых. Нарушается обмен веществ, что приводит к серьезным заболеваниям и набору веса.
Есть яблоки на ночь можно, если:
- Соблюдается диета. Чтобы восполнить недостаток питательных веществ, рекомендуется употреблять овощи и фрукты 3−4 раза в день.
- Пропустили один из приемов пищи. Диетического ужина хватает на 2 часа, затем снова возникает чувство голода, т. к. организм не получил суточную норму витаминов, минералов и других веществ.
- Занимались поздно вечером в спортзале. Выполняя упражнения, организм сжигает калории и тратит энергию. Поэтому для восстановления силы на второй ужин разрешается съесть яблоко.
Кому нельзя есть яблоки?
Гастроэнтерологи говорят, что кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать термически обработанные яблоки – запеченные или яблочное суфле.
Повышенное содержание фруктозы в яблоках может вызывать вздутие живота, что противопоказано людям с функциональными расстройствами ЖКТ.
Диетологи в свою очередь твердят, что яблоки опасны для людей с обострениями болезней ЖКТ: например, гастрита и панкреатита. В таком случае фрукты можно есть только в запечённом виде.
Люди, которые следят за весом, должны выбирать зелёные или светло-жёлтые яблоки. Кислоты провоцируют выделение желудочного сока, поэтому яблоки лучше есть через полтора часа после основного приёма пищи, но не натощак.
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