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Запрет на смерть: почему в норвежском городе Лонгйир нельзя умирать

8 марта 2023, 10:13
Лонгйир - норвежский город на севере страны, в котором на законодательном уровне запрещено умирать.
В городе Лонгйир запрещено умирать
В городе Лонгйир запрещено умирать / Википедия, соцсети

В Норвегии есть город, в котором власти официально запретили умирать людям. Лонгйир расположен на архипелаге Шпицберген и является самым северным городом в мире.

На территории населенного пункта с населением в 2040 человек действуют особые строгие правила и законы.

Кладбище уже не функционирует более 70 лет

Живущие в Лонгйире люди занимаются они туризмом, добычей угля и наукой. В городе хорошо развита инфраструктура, а вот кладбище там по сути нет - оно не работает уже целых 70 лет.

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Дело в том, что из-за своего расположения в городе были вынуждены запретить людям умирать, поскольку хоронить умерших опасно для живых - из-за сильнейших морозов тела не разлагаются, что привлекает хищников.

Поэтому людей для захоронения самолётом перевозят в другие города Норвегии, чтобы не схлопотать штраф.

В Лонгйире не умирают

Нарушителей такого странного закона в городе почти нет, поскольку стариков и тяжелобольных отправляют на материковую часть Норвегии. Более того, в городе нет нужных условий для ухода за тяжелобольными или беременными.

Человека при смерти здесь попросту нечем спасать, поэтому люди при первой возможности отправляют больных родных на материковую часть страны.

Не только Норвегия

Запрет на смерть есть не только в Лонгйире. Из-за переполненных кладбищ умирать нельзя в испанском Ланхароне и французских городах Кюньо, Ле-Лаванду и Сарпурансе.

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Автор: Сергей Кущ
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