Запотевают очки зимой: простые хитрости, которые точно помогут

От запотевания очков может помочь простое народное средство. Как избавиться от запотевания очков с помощью этого средства - в материале Главреда.
В холодное время года у многих людей появляется общая проблема – запотевшие очки. Минимальные изменения в температуре мгновенно приводят к запотеванию. Однако с этим можно справиться с помощью простых хитростей.
Как избавиться от запотевания очков – подручные средства
Средства с помощью которых можно избавиться от запотевания – простые и доступные. Пускай одно из них, но есть в каждом доме.
Народное средство от запотевания очков – Шампунь
- смешайте несколько капель шампуня с несколькими каплями воды в пропорции 1/1
- смочите ткань данной жидкостью
- протрите тканью линзы очков
- завершите процедуры сухой тканью
Народное средство от запотевания очков – Мыло
- смочите линзы очков водой
- проведите по линзам брусочком сухого мыла
- протрите очки сухой тканью
Народное средство от запотевания очков – Глицерин
- согрейте глицерин до комнатной температуры
- с помощью ткани нанесите глицерин на линзы очков с обеих сторон
- дайте веществу подсохнуть
- протрите сухой тканью
Также с проблемой можно бороться с помощью жидкого мыла по такой же схеме, как и с глицерином. Однако все средства должны быть комнатной температуры.
Примечание: для обработки очков не стоит использовать зубную пасту, это вещество способно оставлять мелкие царапины на линзах. Также важно знать, что для обработки очков лучше использовать безворсовую ткань или микрофибру.
Автор: Елизавета Бельмас