Запотевают очки зимой: простые хитрости, которые точно помогут

От запотевания очков может помочь простое народное средство. Как избавиться от запотевания очков с помощью этого средства - в материале Главреда.

Как избавиться от запотевания очков / pixabay.com

В холодное время года у многих людей появляется общая проблема – запотевшие очки. Минимальные изменения в температуре мгновенно приводят к запотеванию. Однако с этим можно справиться с помощью простых хитростей.

Как избавиться от запотевания очков – подручные средства

Средства с помощью которых можно избавиться от запотевания – простые и доступные. Пускай одно из них, но есть в каждом доме.

Народное средство от запотевания очков – Шампунь

смешайте несколько капель шампуня с несколькими каплями воды в пропорции 1/1

смочите ткань данной жидкостью

протрите тканью линзы очков

завершите процедуры сухой тканью

Народное средство от запотевания очков – Мыло

смочите линзы очков водой

проведите по линзам брусочком сухого мыла

протрите очки сухой тканью

Народное средство от запотевания очков – Глицерин

согрейте глицерин до комнатной температуры

с помощью ткани нанесите глицерин на линзы очков с обеих сторон

дайте веществу подсохнуть

протрите сухой тканью

Также с проблемой можно бороться с помощью жидкого мыла по такой же схеме, как и с глицерином. Однако все средства должны быть комнатной температуры.

Примечание: для обработки очков не стоит использовать зубную пасту, это вещество способно оставлять мелкие царапины на линзах. Также важно знать, что для обработки очков лучше использовать безворсовую ткань или микрофибру.