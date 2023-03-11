'Запасы ракет еще есть': экстрасенс назвал дату массированных ракетных ударов по Украине

Российские оккупанты планируют бить своими ракетами по мирным городам Украины, говорит экстрасенс.

Оккупанты будут бить ракетами по Украине в берегу / Фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты будут бить ракетами по мирным городам Украины. Российские запасы еще не исчерпаны. Об этом заявил экстрасенс Валерий Шатилович.

Он убежден, что оккупанты готовятся к нескольким массированным обстрелам в марте.

"Думаю, что где - то еще в марте два раза они попытаются сделать более массированный обстрел, не просто по одному городу или там "шахеды" выпустить на одну область, а более массово", - сказал Шатилович.

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Однако экстрасенс убежден, что вред он ракетных атак будет значительно меньше, чем раньше.

"Но гораздо меньше, и меньше вреда будут наносить и где - то так в середине апреля Украина и ее система ПВО станут настолько сильными, что уже мы будем говорить о "закрытом небе", - добавил экстрасенс.

Ранее астролог Анна Ефремова отмечала, что российским захватчикам скоро будет тяжело на фронте. Согласно ее прогнозу, до июля 2023 года украинские военные дадут "прикурить" российским оккупантам.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

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