Запах гари мгновенно исчезнет: как спасти пригоревшее блюдо

Блюдо может пригореть даже у опытных кулинаров / pixabay

Пожалуй каждой хозяйке знакома ситуация, когда в суматохе забываешь, что на плите еще готовится суп, мясо или гарнир. В таком случае блюдо подгорает и кажется, что его уже ничего не спасет. Главред собрал для вас эффективные способы, как легко можно спасти пригоревшую еду.

Как спасти подгоревшее молоко?

Чтобы молоко снова смаковало, нужно перелить его в другую посуду, несколько раз процедив через марлю. Если подгорело домашнее жирное молоко, то его можно разбавить водой. Также можно немного подсолить молоко.

В случае, если и это не помогло, есть более радикальный метод. Нужно накрыть емкость с молоком влажной салфеткой. Эту салфетку также нужно сбрызнуть уксусом. Именно уксус поглотит весь запах гари и молоко снова станет пригодным к потреблению.

Как спасти пригоревший суп?

Прежде всего нужно немедленно перелить суп в другую емкость. Далее добавьте немного воды и прокипятите суп в течение нескольких минут. После этого маскируем запах гари с помощью ароматических трав. Просто добавьте к вашему блюду немного кориандра, кинзы или прованских трав. Также хорошо спасает пригоревший суп свежая зелень петрушки или укропа. Кроме того, вы можете придать своему супу насыщенный сливочный вкус. Просто добавьте к блюду натертый плавленый сырок. Вкус получится непревзойденным.

Как спасти подгоревший рис?

Когда подгорает рис, то запах гари просачивается на все блюдо. И не важно, что ваш рис подгорел только снизу. Кажется, что блюдо уже нужно выбрасывать на помойку. Однако это не так, ведь мы имеем для вас невероятный лайфхак. Чтобы рис снова был вкусным, нужно переложить уцелевшие крупинки в другую емкость, а сверху положить корочку белого хлеба. После этого накройте рис крышкой и оставьте на 30 минут. Хлеб впитает в себя весь запах. Когда прошло пол часа, достаньте хлеб и можете дальше готовить ваше блюдо из риса. Никто и не догадается, что рис был испорченным.

Как спасти подгоревшее мясо?

Если во время жарки или запекания ваше мясо подгорело, то его еще можно спасти. Для этого нужно сначала отрезать подгоревшую корочку и переложить уцелевшие кусочки мяса в другую сковороду. Далее налейте в сковороду немного бульона и добавьте разнообразные ароматные травы. Также можете добавить немного сливочного масла или томатного соуса. Теперь готовьте ваше мясо на медленном огне. В конце можете полить ваше блюдо соусом, который впитает в себя весь неприятный вкус.

Как спасти подгоревшее варенье?

Чтобы спасти варенье, нужно как можно быстрее снять его с огня. После этого осторожно переложите его в другую емкость, стараясь случайно не захватить подгоревшие остатки. Чтобы устранить неприятный запах и вкус, нужно добавить к варенью лимонный сок, цедру апельсина, ваниль или корицу. В зависимости от того, какое варенье вы готовите, выбирайте тот ингредиент, который лучше всего подойдет. После этого варите блюдо на умеренном огне до готовности.

Помните! Пригоревшее блюдо удастся спасти, если действовать очень быстро. Ведь если немного дольше подождать, то блюдо впитает в себя весь неприятный вкус и аромат. В таком случае никакие лайфхаки вам уже не помогут.

Вас может заинтересовать: