УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Запах гари мгновенно исчезнет: как спасти пригоревшее блюдо

15 ноября 2022, 05:00

Главред собрал для вас эффективные способы, как легко можно спасти пригоревшую еду.

Запах гари мгновенно исчезнет: как спасти пригоревшее блюдо
Блюдо может пригореть даже у опытных кулинаров / pixabay

Пожалуй каждой хозяйке знакома ситуация, когда в суматохе забываешь, что на плите еще готовится суп, мясо или гарнир. В таком случае блюдо подгорает и кажется, что его уже ничего не спасет. Главред собрал для вас эффективные способы, как легко можно спасти пригоревшую еду.

Как спасти подгоревшее молоко?

Чтобы молоко снова смаковало, нужно перелить его в другую посуду, несколько раз процедив через марлю. Если подгорело домашнее жирное молоко, то его можно разбавить водой. Также можно немного подсолить молоко.

В случае, если и это не помогло, есть более радикальный метод. Нужно накрыть емкость с молоком влажной салфеткой. Эту салфетку также нужно сбрызнуть уксусом. Именно уксус поглотит весь запах гари и молоко снова станет пригодным к потреблению.

Как спасти пригоревший суп?

Прежде всего нужно немедленно перелить суп в другую емкость. Далее добавьте немного воды и прокипятите суп в течение нескольких минут. После этого маскируем запах гари с помощью ароматических трав. Просто добавьте к вашему блюду немного кориандра, кинзы или прованских трав. Также хорошо спасает пригоревший суп свежая зелень петрушки или укропа. Кроме того, вы можете придать своему супу насыщенный сливочный вкус. Просто добавьте к блюду натертый плавленый сырок. Вкус получится непревзойденным.

Как спасти подгоревший рис?

Когда подгорает рис, то запах гари просачивается на все блюдо. И не важно, что ваш рис подгорел только снизу. Кажется, что блюдо уже нужно выбрасывать на помойку. Однако это не так, ведь мы имеем для вас невероятный лайфхак. Чтобы рис снова был вкусным, нужно переложить уцелевшие крупинки в другую емкость, а сверху положить корочку белого хлеба. После этого накройте рис крышкой и оставьте на 30 минут. Хлеб впитает в себя весь запах. Когда прошло пол часа, достаньте хлеб и можете дальше готовить ваше блюдо из риса. Никто и не догадается, что рис был испорченным.

Как спасти подгоревшее мясо?

Если во время жарки или запекания ваше мясо подгорело, то его еще можно спасти. Для этого нужно сначала отрезать подгоревшую корочку и переложить уцелевшие кусочки мяса в другую сковороду. Далее налейте в сковороду немного бульона и добавьте разнообразные ароматные травы. Также можете добавить немного сливочного масла или томатного соуса. Теперь готовьте ваше мясо на медленном огне. В конце можете полить ваше блюдо соусом, который впитает в себя весь неприятный вкус.

Как спасти подгоревшее варенье?

Чтобы спасти варенье, нужно как можно быстрее снять его с огня. После этого осторожно переложите его в другую емкость, стараясь случайно не захватить подгоревшие остатки. Чтобы устранить неприятный запах и вкус, нужно добавить к варенью лимонный сок, цедру апельсина, ваниль или корицу. В зависимости от того, какое варенье вы готовите, выбирайте тот ингредиент, который лучше всего подойдет. После этого варите блюдо на умеренном огне до готовности.

Помните! Пригоревшее блюдо удастся спасти, если действовать очень быстро. Ведь если немного дольше подождать, то блюдо впитает в себя весь неприятный вкус и аромат. В таком случае никакие лайфхаки вам уже не помогут.

Вас может заинтересовать:

кухня рецепты лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:00

Запах гари мгновенно исчезнет: как спасти пригоревшее блюдо

04:10

Врежет мороз -17 и завалит сугробами снега: Украину ждет ненастный месяц

03:30

Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

03:20

Божественный салат Черный жемчуг на Новый год 2023: рецепт настоящего деликатесаВидео

02:53

Лавровое дерево дома принесет богатство и убережет от беды: какие еще приметы с ним связаны

Реклама
02:04

Знаменитая украинская спортсменка похвасталась гром-бедрами в спортивном мини

01:35

Китай начнет помогать РФ в войне против Украины при одном условии – КусаВидео

01:24

Пытали током и топили в воде: жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупацииВидео

00:51

Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяцаВидео

00:10

Военный 7 часов ехал в тамбуре: в Укрзализныце рассказали детали скандала из-за "плохого запаха"

14 ноября, понедельник
23:41

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

23:40

Если республиканцы получат большинство на выборах, помощь Украине не изменится - Бала

23:00

В самом Херсоне много оккупантов, они переоделись в гражданскую одежду - советник мэра городаВидео

22:38

Потеря потерь: Джиму Керри и наследнику Степана Бандеры запретили въезд в РФ

22:36

Создали большую проблему: полковник СБУ рассказал, что происходит в освобожденном ХерсонеВидео

22:24

Будут контрнаступать до последнего: ВСУ не согласятся на любые компромиссы - ЗалужныйВидео

22:09

"Запомните мои слова": близкая подруга Елизаветы II назвала печальный конец для Меган Маркл и ГарриВидео

21:40

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время годаВидео

21:13

Янина Соколова высказалась об отношениях с Андреем Хлывнюком после скандального фото

20:59

"Затишье настораживает": Коваленко заявил, что РФ может ударить по Украине иранскими ракетамиВидео

Реклама
20:48

Генасамблея ООН обязала РФ выплатить Украине репарацииВидео

20:42

В СНБО назвали две главные угрозы для ХерсонаВидео

20:41

Как избавиться от головной боли без обезболивающих: эффективные способы

20:40

Украина сможет пережить военную зиму: Кулеба назвал 10 необходимых для этого шаговВидео

20:30

Гороскоп на завтра 15 ноября: Раки смогут расслабиться, а Скорпионы должны поработать

20:12

Требует разговор с Путиным: президент Китая назвал свою версию переговоров с БайденомВидео

20:10

Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачуВидео

20:06

Кристина Остапчук рассказала, кто ее содержит: "Ему 85, у него большое наследство"

20:00

"Мирного пути нет": офицер ВСУ рассказал, как будет происходить освобождение КрымаВидео

19:53

"Вероятность такого сценария - 0%": Путин не согласится на вывод войск из Украины - оппозиционерВидео

19:35

"Победа Украины - плюс для США": эксперт рассказал, почему война не затянется до 2024 года

19:10

Заход из Беларуси будетмнение

19:03

Деоккупация продолжается: ВСУ продолжат контрнаступление даже зимой - ПодолякВидео

18:55

Выбрал сторону добра: в бою с российскими оккупантами героически погиб 25-летний уроженец Тайваня

18:16

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

18:01

Ядерное оружие и война в Украине: Байден и Си Цзиньпин сделали заявление после переговоровВидео

17:55

"Пушечное мясо" закончилось: Путин официально разрешил иностранцам служить в российской армииВидео

17:09

Как помыть посуду без моющих средств: 3 способа от опытных хозяек

17:07

Замучили в собственном погребе: "освободители" зверски убили семью фермеров на Херсонщине

16:38

Тодоренко оголилась на глазах у знаменитого спортсменаВидео

Реклама
16:13

"На Москву наступать не будем": все, что известно о приезде Зеленского в ХерсонФотоВидео

16:07

Госпереворот в Кремле неизбежен, и он будет внезапным – ПодолякВидео

15:50

В Украине пока не могут отменить отключение света: в ДТЭК заявили о серьезной проблемеВидео

15:48

"Внешне было понятно, что человек болеет": священник рассказал правду о здоровье Олега Винника

15:48

ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation

15:41

Украину заметет снегом и врежет мороз на этой неделе: синоптики назвали датуВидео

15:14

Влюблена в Зеленского, но замужем за Россией: Лолита сделала провокационное заявление

15:02

В Европарламенте готовятся объявить Россию страной-террористом на следующей неделеВидео

15:02

Простой тест по глазам: цвет глаз расскажет многое о вашем характереВидео

15:00

США заинтересованы в завершении войны до 2024 года, от этого зависит второй срок Байдена — Бала

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять