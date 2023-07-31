Запах богатства и успеха: как привлечь финансовую удачу при помощи аромата

Эзотерики и восточные мудрецы точно знают: благоухать благополучием, вдыхать полной грудью удачу и источать аромат уверенности - прямой путь к благоденствию.

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Денежные запахи - ароматы для привлечения денег / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Масла для привлечения денег используют не одну сотню лет. Такая практика пришла к нам из восточных стран с древней культурой – Китая, Индии, Тибета и пр., где было принято умасливать ароматическими субстанциями тело (в первую очередь – ладони и ступни) и товары запахами богатства. Также, чтобы уберечь себя от воров и нечестных сделок, помещения окуривали ароматическими смесями.

Главред расскажет, какой запах привлекает деньги, и как правильно использовать эфирные масла для привлечения финансового успеха.

Денежные запахи – какой аромат притягивает богатство

Сочный запах абрикоса и его цветов не только окунет вас в теплый летний денек, но и убережет от нечистых на руку клиентов. В помещении, которое источает этот аромат, нет места обману. В сделках можно рассчитывать на чистоплотность и честность.

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Одним из главных "денежных" растений считается герань. Ее запах привлекает достаток, поэтому иметь это растение в горшочке, или распылять запах его цветов в доме полезно для открытия и расширения финансового потока.

Также эзотерики советуют класть в потайной кармашек кошелька засушенные цветы лаванды – считается, что тогда ваши карманы никогда не опустеют. Также эфирным маслом можно смазать купюру небольшого номинала, и положить ее среди крупных. Такая "бытовая магия" направлена на удачный исход сделок, а также на появление дохода из новых источников. Особенно хорошо запах лаванды взаимодействует с творческим потенциалом человека – стимулирует его талант, обеспечивает успех. В доме ароматические палочки с запахом лаванды стоит зажигать за час перед сном.

Денежные запахи - ароматы для привлечения денег / pexels.com

Сильные магические свойства в области финансов приписывают эфирному маслу чайного дерева. Особенно оно подойдет тем, кому необходима удача в общении с клиентом или начальством – его аромат, нанесенный на деловой костюм или носовой платок, поможет расположить к себе человека.

Запах кипариса, по мнению китайцев, это запах богатства и успеха. Безусловно, трактовка этих понятий у каждого своя, поэтому и блага он притягивает такие, о которых мечтает человек. Будьте уверены в своих желаниях, когда используете эти запахи.

Сандал – сакральное дерево в эзотерических верованиях, поэтому использовать его советуют регулярно: окуривать помещение, использовать парфюм с эфирным маслом сандала и пр. Он не гарантирует вам моментальный результат, но способен усилить денежную энергию в долгосрочной перспективе.

Денежные запахи - ароматы для привлечения денег / pexels.com

Эфирные масла для усиления эффекта:

лимон – отвечает за финансовую стабильность и успешный поиск нестандартных решений проблем;

розмарин – повышает вероятность случайного заработка (премии, возвращения долга, получение наследства, денежного приза и пр.);

гвоздика – вдохновение и успех в поиске альтернативных источников дохода;

мята/эвкалипт – расширяет денежный поток. Помогает лишь в честных сделках, для аферистов может производить обратный эффект;

жасмин – материализация желаний;

корица – привлекает благосостояние, повышает коммуникативные навыки, помогает располагать к себе несговорчивых клиентов;

иланг-иланг – помогает в поиске и установлении полезных связей и потенциально выгодных сделок.

Денежные запахи - ароматы для привлечения денег / pexels.com

Как сделать так, чтобы были деньги, при помощи денежных запахов

Ароматы для привлечения денег используют различными способами: окуривают рабочее помещение или жилище аромапалочками, смазывают эфирными маслами запястья, рабочие инструменты и поверхности, банковские карты и купюры, наносят парфюм с "денежными" запахами в композиции, кладут в кошелек кусочек ткани, пропитанной "богатым" запахом.

Также эзотерики рекомендуют раз в месяц или перед важными событиями, от которых будет зависеть ваш финансовый успех, принимать "денежную ванну". Приготовьте раствор из 2 столовых ложек морской соли, молока и меда, добавьте туда 7-10 капель эфирного масла, и растворите полученную субстанцию в теплой воде. Окуните тело на 15-20 минут, старайтесь вдыхать аромат богатства полной грудью, визуализируя то, каким вы представляете себе финансовый успех. Если такое упражнение для вас пока слишком сложно и абстрактно, просто держите в голове конкретную сумму, которую хотите заработать, или блага, которые вы планируете на нее приобрести.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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