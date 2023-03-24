Запад спешит завершить войну в Украине: таролог объяснила причину

Западные страны хотят закрыть тему войны в Украине, чтобы все шло к миру, говорит Хомутовская.

Таролог отмечает, что Запад спешит завершить войну в Украине/ 59 ОПМБр имени Якова Гандзюка, pixabay.com

Западные страны хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, именно поэтому они в последнее время всё активнее предоставляют военную помощь.

Это не означает усталость Запада от войны, просто страны-партнеры сейчас понимают, что можно завершить войну быстрее, если предоставить Украине необходимое оружие. Об этом сказала таролог Людмила Хомутовская в интервью ТСН.uа.

Таролог отмечает, что увеличение военной помощи и высказывания о необходимости быстрее проводить контрнаступление (например, заявление президента Чехии Петра Павла о том, что окно возможностей для контрнаступления в следующем году может закрыться) показывают, что Запад пытается поддержать Украину в будущем контрнаступлении и побуждает ее к этому. Западные государства побуждают украинские власти быстрее двигаться в этом вопросе, считает таролог.

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"Политический аспект заключается в том, что тему войны в Украине хотят закрыть. Чтобы вс' шло к миру. Здесь вся система мира каким-то образом завязана на Украине. Я не могу назвать, что это усталость (Запада – ред.). Просто в их глазах – это можно сделать быстрее и закрыть эту тему", – добавила Хомутовская.

Раньше астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Напомним, астролог Альбина Пономаренко предупредила о трех самых опасных днях в конце марта. Российские захватчики в ближайшее время могут снова ударить ракетами по Украине. Есть риск массированных ракетных обстрелов в период 24-26 марта.

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