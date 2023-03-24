УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Запад спешит завершить войну в Украине: таролог объяснила причину

24 марта 2023, 10:51
Западные страны хотят закрыть тему войны в Украине, чтобы все шло к миру, говорит Хомутовская.
Украинские военные, таролог, карты таро
Таролог отмечает, что Запад спешит завершить войну в Украине/ 59 ОПМБр имени Якова Гандзюка, pixabay.com

Западные страны хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, именно поэтому они в последнее время всё активнее предоставляют военную помощь.

Это не означает усталость Запада от войны, просто страны-партнеры сейчас понимают, что можно завершить войну быстрее, если предоставить Украине необходимое оружие. Об этом сказала таролог Людмила Хомутовская в интервью ТСН.uа.

Таролог отмечает, что увеличение военной помощи и высказывания о необходимости быстрее проводить контрнаступление (например, заявление президента Чехии Петра Павла о том, что окно возможностей для контрнаступления в следующем году может закрыться) показывают, что Запад пытается поддержать Украину в будущем контрнаступлении и побуждает ее к этому. Западные государства побуждают украинские власти быстрее двигаться в этом вопросе, считает таролог.

видео дня

"Политический аспект заключается в том, что тему войны в Украине хотят закрыть. Чтобы вс' шло к миру. Здесь вся система мира каким-то образом завязана на Украине. Я не могу назвать, что это усталость (Запада – ред.). Просто в их глазах – это можно сделать быстрее и закрыть эту тему", – добавила Хомутовская.

Раньше астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Напомним, астролог Альбина Пономаренко предупредила о трех самых опасных днях в конце марта. Российские захватчики в ближайшее время могут снова ударить ракетами по Украине. Есть риск массированных ракетных обстрелов в период 24-26 марта.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

карты таро гороскоп Таро Людмила Хомутовская
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:00

Мика Ньютон прореагировала на возможный плагиат шведкой Loreen ее песни для Евровидения-2023

10:51

Запад спешит завершить войну в Украине: таролог объяснила причинуВидео

10:46

"РФ должна стать маленьким, ничтожным государством": в ОП назвали цель Украины в войне

10:34

Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делатьВидео

10:22

Растения будут пышно цвести: как применять сахар в качестве удобренияВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:58

РФ ударила из ЗРК С-300 по Пункту несокрушимости в Константиновке: погибли 3 женщины-переселенки

09:58

В Ивано-Франковске СБУ задержала фанатку "русского мира", балдевшую от Кадырова с "Моторолой"ФотоВидео

09:51

"Значит, надо идти до Львова": Медведев еще шире раскатил губу и объявил новые цели РФВидео

09:50

Переброска войск НАТО на Восток: эксперт оценил угрозу войны между РФ и АльянсомВидео

Реклама
09:39

Российские мамочки охотятся за детьми Пугачевой в ИзраилеВидео

09:30

Фортуна наградила неслыханным счастьем и необычайным везением: женские имена со сказочной судьбойВидео

09:13

"Тянет, щемит, жжет": у женщины на Донетчине навсегда в шее застрял осколок снаряда враговВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

08:56

Оккупированную Горловку посетил "хлопок": прогремели взрывы и вспыхнул пожарВидео

08:23

"Если Путина свергнут, будет гражданская война": правозащитник сказал, почему в РФ "берегут" диктатораВидео

08:20

Си Цзиньпин хотел развить свой успех, а Путин его взял и обломалмнение

08:08

Пригожин пошел против Кремля: глава ЧВК "Вагнер" опроверг главные нарративы российской пропаганды

07:36

"Тревожный месседж": в Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

07:18

Две дочки остались без отца: в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины

06:42

Ночью оккупанты атаковали "Шахедами" Украину: есть попадание в Кривом Роге

Реклама
06:20

"Лучшие" танки в мире горят в режиме нон-стоп в Украинемнение

05:30

Как вывести крота со двора: простые способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

"Это будет поражение Запада": эксперт сказал, почему западные партнеры не дадут Украине проиграть войнуВидео

03:45

Крах путинского режима наступит в момент потери Крыма - ПолозовВидео

03:20

Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023Видео

02:42

Путин отправит в ЮАР своего двойника: правозащитник рассказал, задержат ли фейкового диктатораВидео

02:11

Мокрая Хэлли Берри показала, как балует себя голышом в ванной

01:41

Потери будут большими: Сунгуровский оценил угрозу развертывания войны в Европе за пределами УкраиныВидео

01:09

Премьер Италии поставила на место депутата, которая призвала остановить поддержку УкраиныВидео

01:00

Бутерброды - не еда: смешные фразы всех мам, которые запоминаются на всю жизнь

00:51

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

23 марта, четверг
23:40

"В планах разговор есть": на Банковой рассказали, что мешает переговорам Зеленского и Си ЦзиньпинаВидео

23:30

Военная помощь Украине может уменьшиться из-за укрепления границ НАТО - СунгуровскийВидео

23:17

Галкин неожиданно "извинился" перед Скабеевой, но опозорил российских артистов в СШАВидео

23:03

Неожиданное преображение: как выглядит Габриэль из сериала "Зена - королева воинов" сейчас

22:45

В панике пакуют чемоданы, продают жилье и вывозят продукцию: россияне готовятся драпать из КрымаВидео

22:32

Почти год считался пропавшим без вести: в Буче попрощались с 30-летним воином, погибшим на ХерсонщинеВидео

22:27

Процесс начался: пророссийские попы вывозят вещи из Киево-Печерской Лавры - МинкультВидео

21:48

Били палками и угрожали: Подоляк рассказал, как россияне издевались над украинскими детьмиВидео

21:35

"Конфликтов у нас не было": командир рассказал о застрелившемся курсанте

Реклама
21:28

Кристина Горняк устроила жаркие танцы в нижнем белье на кухнеВидео

20:13

"Обнуляют свою репутацию": Подоляк предупредил Венгрию о сложностях из-за отказа арестовывать ПутинаВидео

20:13

"Оккупанты до сих пор в Новой Каховке": Генштаб сделал некорректное заявлениеВидео

19:50

Внук Софии Ротару показал, как выглядит его девушка

19:37

Си Цзиньпин с ним уже встречался: эксперт назвал возможного кандидата на пост нового президента РФВидео

19:20

Путину даже нравится роль вассаламнение

18:31

Российские оккупанты вышли из Новой Каховки - ГенштабВидео

18:26

Президент МОК опозорился скандальным высказыванием о войне в Украине и участии РФ в ОлимпиадеВидео

18:12

"Мам, извини за это": 18-летний курсант написал родным предсмертное сообщение перед самоубийством

18:05

"Описать словами это невозможно": невероятная история сапера ВСУ, потерявшего зрения от взрываФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять