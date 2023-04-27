Занимательная хиромантия: как по руке узнать, сколько будет детей

Линия детей на руке - тоненькая черточка, которая расскажет о будущей семье очень много интересного.

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Как узнать по руке, сколько будет детей / ua.depositphotos.com

Однозначного ответа на вопрос "Какая линия на руке показывает количество детей" нет - разные школы хиромантии имеют разные трактовки. Главред предлагает к рассмотрению несколько самых популярных вариантов.

Опытные хироманты советуют гадать, сколько будет детей, по ведущей руке: если вы правша, то на правой, левша - на левой. Несмотря на то, что дела сердечные и семейные, как правило, определяют по левой ладони, для более точного определения линии детей используют именно ту руку, которой человек пользуется активней.

Перед гаданием следует слегка согнуть ладонь лодочкой, чтобы линии стали более четкими, а также использовать лупу - линии детей очень тонкие, и для того, чтобы их лучше рассмотреть, необходимо увеличительное стекло.

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Схема европейского гадания по руке такова: под мизинцем на рабочей руке находится холм Меркурия, который соприкасается линией сердца. Детей определяют по линии брака, которая проходит по центру холма. Дети в данном случае - линии, которые отходят от нее перпендикулярно. Учитываются только глубокие четкие линии, поэтому 5 линий - не значит, что у вас будет 5 детей. У вас есть потенциал и здоровье родить и/или вырастить ровно столько наследников, но вы сами вправе менять свою судьбу.

Читают линии слева направо. Например, на фото четко очерчены две лини: первая - тонкая и маленькая, значит первой родится девочка; вторая длинная и толстая - мальчик. Разветвленная линия в сторону мизинца - у вас могут появиться близнецы, в сторону линии сердца - малыш может иметь проблемы со здоровьем.

Линия детей на руке / Скриншот YouTube (Хиромантия от А до Я)

Хироманты восточной школы также гадают по мизинцу, правда, по его средней фаланге ведущей руки - количество вертикальных черточек, четко прорезывающих кожу, будет соответствовать численности вашего вероятного потомства. Если на мизинце "линии детей" едва различимы, то повторить процедуру следует на среднем пальце.

Индийский хироманты определяют количество детей по кольцу семьи - линии, которая опоясывает основу большого пальца. Раскройте ладонь и максимально отведите большой палец в сторону, чтобы получше рассмотреть кольцо семьи. Оно может напоминать цепочку или холмистую поверхность. Сосчитайте "холмики" которые видны лучше всего - они и будут указывать на количество детей.

Холм Венеры, который находится сразу за большим пальцем и очерчен четко выраженной линией жизни, в некоторых случаях также используют для определения того, сколько у человека будет детей. Четкие вертикальные линии, которые могут пересекать холм от линии жизни до основания ладони, одни хироманты трактуют как количество будущих детей, иные - количество брачных союзов.

"Линии детей" на ладони не означают, что ровно столько детей родится. Зачастую, они показывают количество детей, к которым вы будете горячо привязаны. Поэтому не стоит пугаться, если вы рассмотрели у кольца семьи целых шесть четко очерченных холмиков - в их число могут входить также племянники и внуки.

Также не стоит расстраиваться, если на своей ладони вы и вовсе не смогли рассмотреть "детей": эти линии не всегда даются даже опытным хиромантам, а толковать их - тонкое искусство. К тому же дорожки судьбы на ладони могут меняться со временем.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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