УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Занимательная хиромантия: как по руке узнать, сколько будет детей

Анна Подгорная
27 апреля 2023, 14:43 обновлено 27 апреля, 14:47
17
Линия детей на руке - тоненькая черточка, которая расскажет о будущей семье очень много интересного.
Как узнать по руке, сколько будет детей
Как узнать по руке, сколько будет детей / ua.depositphotos.com

Однозначного ответа на вопрос "Какая линия на руке показывает количество детей" нет - разные школы хиромантии имеют разные трактовки. Главред предлагает к рассмотрению несколько самых популярных вариантов.

Опытные хироманты советуют гадать, сколько будет детей, по ведущей руке: если вы правша, то на правой, левша - на левой. Несмотря на то, что дела сердечные и семейные, как правило, определяют по левой ладони, для более точного определения линии детей используют именно ту руку, которой человек пользуется активней.

Перед гаданием следует слегка согнуть ладонь лодочкой, чтобы линии стали более четкими, а также использовать лупу - линии детей очень тонкие, и для того, чтобы их лучше рассмотреть, необходимо увеличительное стекло.

видео дня

Схема европейского гадания по руке такова: под мизинцем на рабочей руке находится холм Меркурия, который соприкасается линией сердца. Детей определяют по линии брака, которая проходит по центру холма. Дети в данном случае - линии, которые отходят от нее перпендикулярно. Учитываются только глубокие четкие линии, поэтому 5 линий - не значит, что у вас будет 5 детей. У вас есть потенциал и здоровье родить и/или вырастить ровно столько наследников, но вы сами вправе менять свою судьбу.

Читают линии слева направо. Например, на фото четко очерчены две лини: первая - тонкая и маленькая, значит первой родится девочка; вторая длинная и толстая - мальчик. Разветвленная линия в сторону мизинца - у вас могут появиться близнецы, в сторону линии сердца - малыш может иметь проблемы со здоровьем.

Линия детей на руке
Линия детей на руке / Скриншот YouTube (Хиромантия от А до Я)

Хироманты восточной школы также гадают по мизинцу, правда, по его средней фаланге ведущей руки - количество вертикальных черточек, четко прорезывающих кожу, будет соответствовать численности вашего вероятного потомства. Если на мизинце "линии детей" едва различимы, то повторить процедуру следует на среднем пальце.

Индийский хироманты определяют количество детей по кольцу семьи - линии, которая опоясывает основу большого пальца. Раскройте ладонь и максимально отведите большой палец в сторону, чтобы получше рассмотреть кольцо семьи. Оно может напоминать цепочку или холмистую поверхность. Сосчитайте "холмики" которые видны лучше всего - они и будут указывать на количество детей.

Холм Венеры, который находится сразу за большим пальцем и очерчен четко выраженной линией жизни, в некоторых случаях также используют для определения того, сколько у человека будет детей. Четкие вертикальные линии, которые могут пересекать холм от линии жизни до основания ладони, одни хироманты трактуют как количество будущих детей, иные - количество брачных союзов.

"Линии детей" на ладони не означают, что ровно столько детей родится. Зачастую, они показывают количество детей, к которым вы будете горячо привязаны. Поэтому не стоит пугаться, если вы рассмотрели у кольца семьи целых шесть четко очерченных холмиков - в их число могут входить также племянники и внуки.

Также не стоит расстраиваться, если на своей ладони вы и вовсе не смогли рассмотреть "детей": эти линии не всегда даются даже опытным хиромантам, а толковать их - тонкое искусство. К тому же дорожки судьбы на ладони могут меняться со временем.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

гадания интересные новости
Реклама

Главное за день

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

13:50 Украина
Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

13:03 Украина
"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:49

Как очистить зеркало от негативной энергии: 3 способа защитить себя и свою семью

14:43

Занимательная хиромантия: как по руке узнать, сколько будет детей

14:42

"Кто-то на это билеты покупает?": пока Галкин смешит Европу, россияне бьются в истерикеВидео

14:01

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

13:50

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:24

Гороскоп на завтра 28 апреля 2023: Водолеям – романтический звонок, Рыбам - переезд

13:19

"Ощущения теплые": вокалистка Hardkiss рассказала о встрече с королем Чарльзом на ЕвровиденииВидео

13:04

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

13:03

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

Реклама
12:54

Лето 2024 в Крыму: группа "Антитела" даст огромный концерт в ЯлтеВидео

12:54

Перерезают горло: оккупанты зверски убивают пленных после допросов – перехват СБУВидео

12:33

Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

12:11

Кличко в Вашингтоне договаривается с правительством США об усилении поддержки Украины

12:02

Солили, добавляли уксус и даже жарили: как в СССР "издевались" из селедки

11:57

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:56

В США смоделировали контрнаступление Украины: американский генерал оценил позиции ВСУ

11:44

Кремль снял с должности "палача Мариуполя" генерала Мизинцева

11:35

Как варить пшеничную кашу на воде: 3 главные правила рассыпчатой крупы

11:15

Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

11:05

В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

Реклама
11:00

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именамимнение

10:44

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:43

"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певцаВидео

10:21

В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

10:03

Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогнозВидео

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

09:43

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

09:38

До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллараВидео

09:32

Гороскоп на сегодня 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

09:16

Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

09:12

Украинское наступление с надеждой ждут в Россиимнение

09:06

"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

09:00

Курс доллара 2023: каким он будет до конца годаЭксклюзив

08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - АндрусивВидео

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

В результате громкой "бавовны" в Мелитополе ликвидирован коллаборант-полицейский

07:40

Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у ЭрдоганаВидео

Реклама
06:47

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известноФото

06:20

Когда начнется контрнаступлениемнение

04:10

Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять