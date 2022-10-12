Замороженные лимоны творят чудеса: как получить максимальную пользу от цитрусового фрукта

Зачем замораживать лимоны / Фото pixabay.com

О пользе лимона знают все. Этот цитрусовый фрукт - лидер по содержанию аскорбиновой кислоты. А знали ли вы, для чего нужно замораживать лимон? Оказывается, так от него можно получить еще больше пользы.

Зачем замораживать лимоны

В лимоне содержатся белки, углеводы и эфирные масла. Основная ценность плода — большое содержание витамина С. Также в состав лимона входят витамины группы В и Р, магний, железо, кальций, калий, цинк и фосфор.

При употреблении лимона в свежем виде, чаще всего мы выбрасываем кожуру, а ведь именно там содержится основная масса его полезных веществ. Чтобы не лишить себя ни одного витамина, лимон нужно заморозить.

Почему замороженный лимон полезнее

Очевидно, что если употреблять этот фрукт вместе с кожурой, то можно сохранить весь витаминный состав - вот почему стоит замораживать лимоны.

Кроме того, есть и другие преимущества замороженного лимона:

он легко натирается на терке вместе с кожурой;

вредные вещества, которые попадают на поверхность фруктов при обработке, нейтрализуются;

кислый сок структурируется при низких температурах и гораздо лучше усваивается организмом;

антиоксидантные качества возрастают, благодаря структурированию витаминов C и E, а клетчатка и микроэлементы под воздействием низких температур не меняют своих свойств.

Отметим, что пользу от замороженного лимона вы заметите только при регулярном употреблении цитруса. Допустимая порция замороженного продукта в чистом виде составляет 70−75 г.

Как заморозить лимон

Лимон можно замораживать в любом виде: целиком, дольками, кружочками или четвертинками, с сахаром и без, отдельно цедру и сок.

Можно измельчить лимон при помощи блендера и разложить по формочкам для льда. Можно также заморозить в силиконовых формочках для приготовления кексов или конфет.

При любом способе заморозки плод сохраняет все полезные свойства.

Целый лимон в замороженном виде становится тяжелым и твердым. Чтобы натереть цитрус на терке, нужно подержать его в холодной воде 10 минут. После разморозки лимон нужно использовать полностью.

Повторная заморозка приводит к потере полезных микро- и макроэлементов, разрушению витамина С.

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