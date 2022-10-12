Замороженные лимоны творят чудеса: как получить максимальную пользу от цитрусового фрукта

Часто мы выбрасываем кожуру лимона, а ведь там содержится основная масса его полезных веществ. Чтобы не лишить себя ни одного витамина, лимон нужно заморозить.
О пользе лимона знают все. Этот цитрусовый фрукт - лидер по содержанию аскорбиновой кислоты. А знали ли вы, для чего нужно замораживать лимон? Оказывается, так от него можно получить еще больше пользы.
Зачем замораживать лимоны
В лимоне содержатся белки, углеводы и эфирные масла. Основная ценность плода — большое содержание витамина С. Также в состав лимона входят витамины группы В и Р, магний, железо, кальций, калий, цинк и фосфор.
При употреблении лимона в свежем виде, чаще всего мы выбрасываем кожуру, а ведь именно там содержится основная масса его полезных веществ. Чтобы не лишить себя ни одного витамина, лимон нужно заморозить.
Почему замороженный лимон полезнее
Очевидно, что если употреблять этот фрукт вместе с кожурой, то можно сохранить весь витаминный состав - вот почему стоит замораживать лимоны.
Кроме того, есть и другие преимущества замороженного лимона:
- он легко натирается на терке вместе с кожурой;
- вредные вещества, которые попадают на поверхность фруктов при обработке, нейтрализуются;
- кислый сок структурируется при низких температурах и гораздо лучше усваивается организмом;
- антиоксидантные качества возрастают, благодаря структурированию витаминов C и E, а клетчатка и микроэлементы под воздействием низких температур не меняют своих свойств.
Отметим, что пользу от замороженного лимона вы заметите только при регулярном употреблении цитруса. Допустимая порция замороженного продукта в чистом виде составляет 70−75 г.
Как заморозить лимон
Лимон можно замораживать в любом виде: целиком, дольками, кружочками или четвертинками, с сахаром и без, отдельно цедру и сок.
Можно измельчить лимон при помощи блендера и разложить по формочкам для льда. Можно также заморозить в силиконовых формочках для приготовления кексов или конфет.
При любом способе заморозки плод сохраняет все полезные свойства.
Целый лимон в замороженном виде становится тяжелым и твердым. Чтобы натереть цитрус на терке, нужно подержать его в холодной воде 10 минут. После разморозки лимон нужно использовать полностью.
Повторная заморозка приводит к потере полезных микро- и макроэлементов, разрушению витамина С.
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