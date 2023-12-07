Залог успеха в 2024 году: астролог рассказал, что каждому знаку нужно сделать до Нового года

Астролог Влад Росс рассказал, какие незавершенные дела каждому знаку зодиака не стоит откладывать на 2024-й, чтобы год был удачным.

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Астролог Влад Росс рассказал, какие дела нужно закончить до Нового года каждому знаку зодиака / Главред

Новый 2024 год должен быть удачнее и счастливее, нежели уходящий – этого, наверняка, хотелось бы каждому. Во всяком случае никто точно не хочет тащить за собой в новый год незавершённые дела и старые хлопоты.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал, что каждому знаку зодиака нужно успеть сделать в декабре, то есть до Нового года, чтобы 2024 год был удачным.

Овну в декабре нужно осуществить переезд, который давно планировался, но откладывался: эмигрировать или вернуться на родину из-за границы. Также до Нового года нужно непременно начать изучение иностранного языка или сдать по нему экзамены, а также успеть защитить диплом.

Тельцу в декабре 2023-го нужно успеть рискнуть: прыгнуть с парашютом, взобраться на Джомолунгму или покорить другую вершину. Также он смело может рискнуть инвестициями.

Близнецам до Нового года нужно успеть подать в суд, развестись или, наоборот, вступить в брак.

Раку в декабре важно успеть сменить работу, если такая необходимость назрела. Также следует пройти оздоровительные или косметологические процедуры, а также сделать омолаживающие операции.

Льву до начала 2024 года нужно успеть зачать ребенка или найти сексуального партнёра, особенно это касается тех представителей знака, у кого давно не было секса.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказывает, какие незавершенные дела не нужно откладывать на 2024 год:

Деве до Нового года нужно успеть приобрести недвижимость, а также начать ремонт, до которого всё никак не доходили руки.

Весам за последний месяц 2023 года нужно успеть купить новый автомобиль, велосипед или любое другое средство передвижения.

Скорпиону нужно успеть начать новый бизнес либо вложить финансы в какое-то дело. Возможно, стоит вложиться в биткоины.

Стрельцу до Нового года нужно успеть постричься, сменить имидж, покрасить волосы, обновить свой гардероб, тогда будет удача в 2024 году. Нужно без колебания выбросить старые вещи и завести абсолютно новый гардероб.

Козерогу в декабре важно успеть проконсультироваться с астрологом или психологом.

Водолею до начала 2024 года не лишним будет завести новых друзей, попасть в новую компанию или запустить новый проект.

Рыбам в декабре следует занять высокую должность, возможно, стать руководителем, заняться какой-то важной деятельностью, наметить значимые цели жизни, в общем, продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на декабрь 2023 года и рассказал, чего ждать от последнего месяца года. Кроме того, Влад Росс поделился гороскопом на декабрь-2023 и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

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