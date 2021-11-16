Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

Астролог рассказал, какие дела нужно закончить в 2021 году / ua.depositphotos.com

Каждому из знаков зодиака за оставшуюся часть 2021 года нужно успеть выполнить ряд задач, ведь это станет залогом успеха в новом 2022 году. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Судя по словам астролога, некоторым знакам в ноябре-декабре предстоят весьма глобальные дела, а потому расслабляться и погружаться в предновогодние хлопоты еще рано.

Овен

Овну до конца года нужно найти друзей и попасть в хорошее общество, компанию. Главная задача года – войти в социум, найти для себя окружение.

Телец

Тельцу нужно успеть сделать карьеру, достичь профессиональной цели, реализоваться в профессии и что-то изменить в своей работе, чтобы она приносила прибыль.

Близнецы

Близнецам до конца 2021 года важно закончить начатый курс обучения, получить высшее образование, дописать и защитить диплом. Важно наконец получить "корочку". Те Близнецы, которые планировали переехать в другую страны, должны успеть это сделать до нового года.

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Рак

Раку важно успеть полностью преобразовать свой внутренний мир, может быть, сходить на психотренинги, вырасти как личность, как человек.

Лев

Для Льва самое главное, что нужно успеть за остаток этого года – найти свою вторую половину, супруга или супругу. Те Львы, которые уже в паре, должны найти деловых партнёров или другую семейную пару для общения и совместного времяпрепровождения.

Дева

Деве нужно до наступления 2022 года найти по-настоящему свою работу, реализовать себя еще в этом году, а также подправить здоровье.

Весы

Для Весов до нового года важно наконец найти свою любовь, зачать или родить детей.

Скорпион

Скорпиону необходимо еще в текущем году доделать начатый ремонт.

Стрелец

Стрельцу нужно успеть осуществить запланированный переезд, найти друзей по призванию, по интересам и наконец дочитать книгу, которую он читает уже несколько лет. Также важно улучшить знание иностранных языков, например, подтянуть тот язык, который изучался раньше.

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Козерог

Козерогу важно успеть заработать деньги, удачно вложиться и стать финансово успешным.

Водолей

Водолею до нового года необходимо успеть реализовать себя как личности и начать новый проект.

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Рыбы

Для Рыб самое главное – найти еще в этом году любовь всей своей жизни, а также достичь состояния дзена, экстаза, благополучия и ощущения тонких миров. Достичь благодати, проще говоря.

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