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Закупайтесь с умом: как сэкономить на новогоднем столе и не разочаровать гостей

8 декабря 2021, 05:10
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Действенные советы, которые сделают ваш праздник ярким и менее затратным.

Как недорого накрыть новогодний стол / соцсети

На носу Новогодние праздники и многие уже начали составлять меню на праздничный стол.

Главред собрал полезные советы, которые помогут вам сэкономить не только время и деньги, но и порадовать гостей.

Рассчитывайте порции по количеству человек, а не по свободному месту на столе

Нет нужды готовить каждое блюдо так, чтобы его хватило на всех: кто-то попробует оливье, кто-то — сельдь под шубой. Цель праздника — не наесться на год вперед, а весело провести время в компании приятных людей.

Продукты, которые хранятся долго, лучше покупать заранее

Например: консервы, алкоголь, соки и воды. Однако, если вы не позаботились об этом заранее, рекомендуем обратить внимание на скидки и акции. Так, например, в специализированных алкогольных магазинах в преддверии праздника некоторые товары выставлены с большими скидками.

Один продукт - несколько блюд

Экономичнее готовить несколько блюд из одного продукта. Например, покупаем кусок говядины и запекаем с сыром и грибами — получилось второе блюдо. А из остатков говядины мы делаем оливье.

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Читайте такжеСамая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымКуриные грудки могут пойти в оливье или для второго блюда, а из бедер можно сделать жюльен с грибами.

Закупаемся по бюджету и с умом

Исключите дорогие продукты. Если на столе не будет ананасов, креветок и авокадо, это никому не испортит праздник. Ходить в магазин со списком. Когда меню составлено, выпишите все нужные продукты и не берите лишнего. Заменять дорогое на дешевое. Курица и индейка дешевле и полезнее колбасы.

Ранее Главред рассказывал рецепт вкуснейшего мясного салата на Новый год 2022 Карнавальная маска. Делается он всего за 15 минут.

Автор: Сергей Кущ
viber
лайфхак Новый год 2022
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