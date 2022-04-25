"Закончит свои дни в психбольнице": астролог назвала три варианта смерти Путина

Астролог назвала три варианта смерти Путина/ Reuters

Согласно натальной карте российского президента Владимира Путина, в его судьбе есть опасность быть заключенным в больницу, скорее всего – психиатрическую.

О будущем российского президента рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН. По ее словам, есть несколько вероятных сценариев, как Путин может покинуть этот мир.

Отмечается, что астрологи помогли Путину переписать свой гороскоп и скрыть точную дату и время его рождения. Однако есть данные, опираясь на которые астролог может попытаться составить натальную карту российского диктатора и спрогнозировать, что его ждет в будущем.

Одна из версий даты его рождения – 6 октября 1950 года, а время рождения – 11:36. Родился он в селе Терехино Тверской области.

Поскольку во время его рождения Северный лунный узел находился в 29-м градусе Водолея, то о Путине можно говорить как о "мертвой рыбе", говорит астролог. Так называют слабую личность, у которой финал жизни преимущественно бывает хуже, чем начало. Обычно это может означать самоубийство, однако астрологи сомневаются в таком развитии событий. Скорее это может указывать на безумие и опасность попасть либо в тюрьму, либо закончить свою жизнь в психушке. Причем то, что Путин может провести свои последние дни в больнице для душевнобольных, астролог называет очень вероятным.

Еще один вариант, как может закончиться жизнь Путина – в огне. Марс, который расположен в первом доме в 8-м градусе Стрелка, указывает, в частности, на то, что у российского президента есть опасность погибнуть от огня. Отмечается, что на такой вариант окончания жизни есть указание и в гороскопе министра обороны России Сергея Шойгу.

Заполненный планетами 8-й дом, отвечающий за кризисы, разрушения и саму смерть, указывает, в частности, на тяготение к большим деньгам и возможную насильственную смерть. Отмечается, что подобная конфигурация планет в гороскопе была у принцессы Дианы, гибель которой до сих пор вызывает много вопросов.

Ранее астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор. По словам Валентины Виттрок, началом краха России и символом победы стала именно ликвидация "Москвы".

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