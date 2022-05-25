УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Заговорят зубы любому: 4 знака зодиака с непревзойденным даром убеждения

25 мая 2022, 02:37

Четырем знакам зодиака сопротивляться бесполезно - они могут заставить плясать под свою дудку.

Гороскоп июнь 2022
Гороскоп на июнь 2022 - 4 знака с даром убеждения / depositphotos.com

Четыре представителя зодиакального круга склонны убеждать людей в своей правоте не с помощью силы и напора, а вооружившись мастерством филигранной манипуляции. Эти знаки достаточно убедительны и очаровательны. С ними просто невозможно не согласиться.

О том, какие знаки зодиака обладают природным магнетизмом, который способен покорить женщин, читайте в материале: Обаяние и харизма: 5 знаков зодиаков мужчин, перед которыми сложно устоять.

Астрологи назвали знаки, которые обладают даром убеждения и способны очаровать любого, заставив согласиться со своими убеждениями.

Близнецы

Представители знака стихии воздуха не только один из самых болтливых знаков зодиака, но и самых интеллектуальных. Эти качества позволяют Близнецам легко и непринужденно становиться душой любой компании. "Очаровал своими речами" - это точно про них. Кроме того, эти люди ни в коем случае не приемлют отказа. На ваше "нет" у Близнеца найдется несколько причин, почему "да". Такая настойчивость и делает их победителями в каждом споре.

Читайте такжеНеобычайное везение, путешествия и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны в июне

Весы

Весы из тех людей, которые могут продать снег эскимосу, и глазом не моргнув. Их обаяние очаровывает с первых минут. Весы захватывают все ваше внимание и, как и Близнецы знают, как найти ключик к вашему сердцу и что сказать, чтобы вы повели себя именно так как нужно им. Также люди этого знака зодиака, которые любят соблюдать баланс могут быть хорошими миротворцами и примирять враждующие стороны. Да и вы сами не сможете долго сердиться и обижаться на них, они знают, как быстро вернуть ваше расположение.

Дева

В мире педантичных и рациональных Дев все расставлено по полочкам. Они не будут убеждать кого-либо сладкими речами и увещеваниями. Вместо этого предоставят неоспоримые факты, с которыми сложно поспорить. Их цель заставить посмотреть вас на вещи объективно.

Читайте такжеСамые опасные дни июня 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

Скорпион

Расчетливые Скорпионы – мастера манипуляций. Они могут так сыграть на человеческих чувствах, что человек может поверить, что идеи Скорпионов, это их собственные. Они не упустят из виду ни единой важной мелочи, наблюдая за человеком и изучая его интересы, сильные стороны и слабости. Они никогда не действуют напористо, для того, чтобы убедить человека что-то сделать они обязательно наладят с ним связь. Хитрые Скорпионы никогда не раскрывают свои карты.

Читайте также:

Близнецы Весы Дева Скорпион гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:37

Заговорят зубы любому: 4 знака зодиака с непревзойденным даром убеждения

02:35

Гороскоп на лето 2022: 5 знаков зодиака ждут невероятные перемены

02:26

Иванка Трамп встретилась с украинскими беженцами в Польше

02:02

Экс-полковник британской армии рассказал, почему русские оккупанты регулярно терпят неудачи

01:32

Время заваливания трупами прошло: эксперт объяснил, почему России некем и нечем воевать в Украине

Реклама
01:09

Путин готов на любые зверства: Украине грозит новая Буча и Мариуполь – историкВидео

00:51

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:30

Ксения Мишина рассказала, о чем начала общаться с Александром Эллертом во время войны

24 мая, вторник
23:56

Из семерых человек выжили только двое: мать с ребенком выбросило из авто после обстрела оккупантовВидео

23:48

"Мы едва-едва выгребаем там": Арестович рассказал о новом котле на востоке УкраиныВидео

23:43

Зеленский указал на главную ошибку России в войне против Украины

23:43

Поддержка Украины в войне против РФ: эксперт объяснил интерес ВашингтонаВидео

23:31

Леонида Агутина уличили в изменах Анжелике Варум

23:23

"Лучше бы не приезжал!": Тоня Матвиенко встретилась с мужем в Германии и прокомментировала развод

23:20

В России разгоняют фейк о причастности Украины к созданию оспы обезьян

23:14

Участника "Что? Где? Когда?" арестовали за "реабилитацию нацизма"

22:50

Лидер Kalush Orchestr признался, знали ли организаторы Евровидения заранее про заявление о МариуполеВидео

22:40

Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины, где ведутся самые ожесточенные бои

22:22

Зверства на Киевщине: разбирали ли рашисты стиралки на детали для танков

22:00

Сколько ракет осталось у России: военный эксперт дал ответВидео

Реклама
21:58

Уничтожают все вокруг: Северодонецк превращается в руины, ситуация ухудшается

21:39

РФ готовится к затяжной войне и ищет новые точки для ракетных ударов – МинобороныВидео

21:30

Рашисты пробуют возобновить наступление - Генштаб

21:18

У Зеленского назвали две возможные причины для разблокирования переговоров с РФВидео

21:10

Катя Осадчая показала, как выглядела в первый день войны: "Мы все травмированы на всю жизнь"

20:50

Во всех населенных пунктах Киевщины завершены работы по распределению газа – Тимошенко

20:28

Мощные грозы и сильный ливень: в Украину ворвется резкое похолоданиеВидео

20:27

Эксперт пояснил, решится ли Путин на ядерный удар по Украине или странам НАТО

20:16

Хотят прорваться в ряд городов и занять Луганщину: оккупанты массово наступают на Донбассе – ГенштабВидео

20:13

Моментальная удача и большая прибыль: эти 4 находки принесут невероятный успехВидео

20:10

Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Патрушев играет решающую роль в плане Путина": российский оппозиционер раскрыл замысел КремляВидео

19:49

В Венгрии вводят чрезвычайное положение: в чем причина

19:46

"Если на Максима заведут дело, то уже не остановлюсь": Пугачева отреагировала на травлю мужа

19:37

Голливудский актер украинского происхождения сделал прогноз, когда закончится война в Украине

19:31

Как Порошенко стал инструментом войны Путина против Зеленскогомнение

19:30

Произошло то, чего Путин боялся больше всего: Столтенберг назвал самый большой просчет президента РФВидео

19:25

Комаровский призвал не паниковать из-за оспы обезьян: "цепляются за нее, чтобы отвлечься от войны"

19:14

Заморозка резервов и репарации: эксперт объяснил, как РФ заставят заплатить за войну в УкраинеВидео

19:12

Кремлевские чиновники не знали о планах Путина начать войну до 24 февраля

Реклама
19:09

Пили воду из батарей: украинский актер рассказал, как его семья выживала во время оккупации

19:09

Необычайное везение, путешествия и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны в июне

19:06

"Нам не нужно 15 лет для вступления в ЕС": Шмыгаль назвал цель Украины на ближайшие годыВидео

18:41

После возвращения территорий, утраченных с 24 февраля: Зеленский назвал условие переговоров с ПутинымВидео

18:21

Бандере на перевоспитание: Суд вынес молодому коллаборанту необычный приговор

18:21

Маму Андрея Шевченко не впустили в БританиюВидео

18:09

Надвигается тяжелый месяц битвы за Донбасс: в МВД назвали сроки, сколько может длиться войнаВидео

18:03

Итог трех месяцев войны в Украине: впереди у России либо прямое поражение, либо позор отступлениямнение

17:45

Украинского матроса отблагодарили за сбитый самолет РФ стоимостью $40 млн

17:30

СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из МотыжинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять