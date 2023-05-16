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Загадка СССР: зачем с самолетов сбрасывали специально обученных божьих коровок

Сергей Кущ
16 мая 2023, 09:02 обновлено 16 мая, 09:02
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Сбрасывание божьих коровок с самолетов в СССР был уникальным экспериментом, который увенчался успехом.
Зачем в СССР сбрасывали с самолетов божьих коровок
Зачем в СССР сбрасывали с самолетов божьих коровок / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Во времена СССР творилось много странных вещей, но самым необычным был уникальный эксперимент - почти по всей территории страны с самолетов сбрасывали огромное количество божьих коровок.

Зачем это делали?

"Десант" сбрасывали на поля сельского хозяйства. Почему такая странная практика? Главная цель заключалась в борьбе с вредителями, такими как листоверткой и тлей, которые причиняли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Почему именно божьи коровки?

Дело в том, что эти насекомые являются эффективными хищниками, которые питаются вредными насекомыми. Их присутствие на полях способствовало естественному биологическому контролю вредителей, минимизируя необходимость применения химических пестицидов.

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Это был экологически безопасный метод борьбы с вредителями, способствующий сохранению окружающей среды и здоровью людей.

Масштабы и организация процесса

Сбрасывание божьих коровок с самолетов в СССР было организовано на масштабах всей страны. Специально выращенные и обученные божьи коровки были размещены в контейнерах, которые устанавливались на самолеты. Затем, при выполнении полета над посевами, коровки высвобождались, распределяясь по полю и начиная свою работу по уничтожению вредителей.

Чем закончился эксперимент?

Сбрасывание божьих коровок с самолетов в СССР оказалось успешным и привело к значительному сокращению численности вредителей на сельскохозяйственных угодьях.

За счет этого удалось снизить использование химических пестицидов, что положительно сказалось на экологической обстановке и качестве продукции.

Смотрите видео о том, чем опасны хрущи и как защитить от них свой урожай:

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