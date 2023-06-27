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Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

Сергей Кущ
27 июня 2023, 12:19 обновлено 27 июня, 12:19
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Окрас поездов в Советском Союзе был выбран не случайно.
Почему поезда в СССР красили в зеленый цвет
Почему поезда в СССР красили в зеленый цвет / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из тех, кто родился в эпоху Советского Союза, помнят уникальную черту советской железнодорожной системы - зеленые поезда. Но почему именно зеленый цвет стал столь популярным на поездах той эпохи? Мы разгадываем эту загадку!

Зеленый цвет был выбран не случайно

Оказывается, выбор зеленого цвета для окрашивания поездов в СССР имел несколько объяснений. Прежде всего, зеленый был спокойным и гармоничным цветом, который придавал поездам эстетическую привлекательность и создавал приятную атмосферу для пассажиров.

Согласно одной из теорий, зеленый цвет для поездов предназначался для маскировки. Такие изменения произошли во время Второй мировой войны.

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В то же время крыши поездов красили в серый цвет. Дело в том, что когда вагоны стояли на станции, то матовый серый цвет был практически идентичный окрасу серого бетона или асфальта на ЖД станции и платформах.

Практическое значение

Зеленый цвет лучше сливался с окружающей природой и пейзажем, особенно в лесистых и зеленых зонах. Таким образом, зеленые поезда были менее заметными на фоне окружающей среды и меньше привлекали внимание.

Однако, следует отметить, что не все поезда в СССР были окрашены исключительно в зеленый цвет. В зависимости от маршрута и типа поезда, некоторые составы могли иметь разные окраски, включая синий, красный и серый. Но зеленый цвет все же был наиболее распространенным и характерным для советских поездов.

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