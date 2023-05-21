Загадка с подвохом: зачем советским дворникам укорачивали метлы

Загадка о метлах для дворников довольно интересная и позитивная, а ответ на самом деле прост.

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Зачем советским дворникам укорачивали метлы / Фото: скриншот YouTube

В Советском Союзе было много странностей для современного человека, а некоторые загадки нынешнее поколение не может разгадать до сих пор.

Мы расскажем, почему советская власть в один момент приняла решение укоротить метлы обычным дворникам.

Дворники были в почете

Профессия дворник тогда была уважаемая и почётная. Дворники это знали и вели себя немного вольготно. Они очень много любили постоять, побалагурить. И всё это делалось, когда они опирались на метлу.

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Кому-то из верхов это очень не понравилось

Переговорить с прохожим или коллегой дворники предпочитали не отходя от рабочего места. Да и "перекуры" устраивали они с метлой в руках, а точнее опираясь на нее, чтобы немного передохнуть. Это вошло в привычку и тогда власти решили "испортить жизнь" дворникам.

Метлу обрезали, тем самым дворников заставили работать более интенсивно. Считалось, что с короткой метлой дворники забудут про перекуры.

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