Загадка с подвохом: нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других

Новая головоломка покорится не каждому, ведь придется собрать всю свою внимательность для поиска животного.

https://news.glavred.info/zagadka-s-podvohom-nuzhno-za-10-sekund-nayti-korovu-kotoraya-otlichaetsya-ot-drugih-10468255.html Ссылка скопирована

Нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других/ Brightside, ua.depositphotos.com

Головоломки – это не только отличное средство для тренировки умственных способностей, но и хороший способ провести свободное время. Различные загадки способны разнообразить как ваш отдых в выходной день, так и свободное время после тяжелого рабочего дня. Следующая головоломка заставит собрать в кучу всю вашу внимательность, ведь нужно будет найти на рисунке корову, которая по определенному признаку отличается от своих сородичей.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченное количество времени – всего за 10 секунд, пишет Brightside.

На рисунке изображены 25 коров. Почти все они неотличимы друг от друга – имеют одинаковую черно-белую окраску и одинаково сидят. Из стада выделяется только одно животное.

видео дня

Вы можете попытаться решить эту загадку самостоятельно или провести мозговой штурм со своей семьей или друзьями. С помощью этой и других головоломок можно разнообразить вечер, проведенный с родными людьми.

Нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других/ Brightside

Если вам не удается самостоятельно найти корову, которая отличается, даем небольшую подсказку – обратите внимание на второй ряд животных.

Внизу мы оставляем решение этой головоломки.

Корова спряталась во втором ряду/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей. Корона "спряталась" в неожиданном месте. Найти ее за такой короткий промежуток времени смогут лишь самые внимательные.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти спрятанную букву за 9 секунд. Буква "і" спряталась среди десятков похожих на нее букв, поэтому заметить ее будет непросто.

Вас также может заинтересовать: