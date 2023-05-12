Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно за 30 секунд найти двух животных на рисунке

Отыскать двух мелких зверюшек на картинке весеннего сада будет непросто. Многие детали будут мешать этому.

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Нужно за 30 секунд найти двух животных на рисунке/ SGS Engineering, ua.depositphotos.com

Головоломки помогают тренировать мозг и обеспечивают хорошее времяпрепровождение. Следующая головоломка заставит применить всю свою внимательность, ведь нужно будет найти улитку и слизняка в загадочной головоломке.

Задача точно не будет легкой, ведь ее нужно выполнить всего за 30 секунд, пишет Mirror.

Увлекательная головоломка на тему садоводства поможет проверить ваши способности к разгадыванию такого рода загадок. Справиться с этой задачей смогут лишь усидчивые люди, ведь будет трудно сделать это быстро.

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На картинке изображен весенний сад. Помимо многих видов растений, мы также можем увидеть различные инструменты для ухода за садом. Такое большое количество деталей может запутывать при поиске зверюшек.

Можете решить эту головоломку самостоятельно или устроить соревнование с друзьями или родными и проверить, кто из вас сделает это быстрее всего.

Нужно за 30 секунд найти двух животных на рисунке/ SGS Engineering

Если вам не удалось найти улитку и слизня самостоятельно, даем небольшую подсказку: обратите внимание на левый верхний угол и на середину правой части рисунка.

Если вы не нашли зверюшек, внизу мы оставим разгадку.

Улитка и слизняк спрятались в весеннем саду/ SGS Engineering

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти грустную панду. На рисунке среди сотен веселых панд спряталась одна грустная. Найти ее смогут лишь самые внимательные.

Читайте такжеЗагадка с подвохом: нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от другихТакже ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти синий резиновый круг в аквапарке. Множество людей и предметов на картинке будут запутывать и сбивать взгляд, поэтому найти утерянный предмет удастся лишь единицам.

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